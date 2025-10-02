  1. Anasayfa
  İsrail Sumud Filosu'na müdahale ederek 223 aktivisti kaçırdı: Aktivistlerin arasındaki 37 Türk'ün isimleri belli oldu!

İsrail Sumud Filosu’na müdahale ederek 223 aktivisti kaçırdı: İsrail askerleri tarafından kaçırıldığını duyuran Sumud Filosu aktivistleri, iradeleri dışında işgal altındaki İsrail’e götürüldüklerini belirtti. Aktivistlerin arasındaki 37 Türk'ün isimleri belli oldu, işte o liste...

Yayınlanma:

İsrail Sumud Filosu’na müdahale ederek 223 aktivisti kaçırdı: İsrail askerleri tarafından kaçırıldığını duyuran Sumud Filosu aktivistleri, iradeleri dışında işgal altındaki İsrail’e götürüldüklerini belirtti. Aktivistlerin arasındaki 37 Türk'ün isimleri belli oldu, işte o liste...

Bugüne kadar Gazze’ye doğru çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyan Küresel Sumud Filosu’nun 44 gemilik filosuna İsrail ordusu müdahale etti. 37’si Türk, 223 aktivist kaçırıldı. İsrail askerlerinin alıkoyduğu Türk aktivistler, dünyaya çağrı yaptıkları birer görüntü kaydı yayımladı.

İsrail askerleri tarafından kaçırıldığını duyuran Sumud Filosu aktivistleri, iradeleri dışında işgal altındaki İsrail’e götürüldüklerini belirtti.

Kaçırılmadan önceki son görüntülerini yayınlayan aktivistler, yetkililerin duruma el koymaları gerektiğini vurguladı.

Küresel Sumud Filosu’nun resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan son çağrılarda kaçırıldığını duyuran Türk aktivistlerden bazıları şunlar:

Abdulaziz Yalçın

Zeynep Tekocak

Ayçin Kantoğlu

Osman Çetinkaya

Metehan Sarı

Semanur Sonmez Yaman

Yaşar Yavuz

Abdulsamet Turan

Mustafa Çakmakçı

Tevhit Yıldız

Mehmet Said Dilekçi

Fatih Özsöz

Mesut Çakar

Bekir Turunç

Semih Fener

Hüseyin Şuayb Ordu

