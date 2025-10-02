İsrail Sumud Filosu’na müdahale ederek 223 aktivisti kaçırdı: Aktivistlerin arasındaki 37 Türk'ün isimleri belli oldu!
İsrail Sumud Filosu’na müdahale ederek 223 aktivisti kaçırdı: İsrail askerleri tarafından kaçırıldığını duyuran Sumud Filosu aktivistleri, iradeleri dışında işgal altındaki İsrail’e götürüldüklerini belirtti. Aktivistlerin arasındaki 37 Türk'ün isimleri belli oldu, işte o liste...
Bugüne kadar Gazze’ye doğru çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyan Küresel Sumud Filosu’nun 44 gemilik filosuna İsrail ordusu müdahale etti. 37’si Türk, 223 aktivist kaçırıldı. İsrail askerlerinin alıkoyduğu Türk aktivistler, dünyaya çağrı yaptıkları birer görüntü kaydı yayımladı.
İsrail askerleri tarafından kaçırıldığını duyuran Sumud Filosu aktivistleri, iradeleri dışında işgal altındaki İsrail’e götürüldüklerini belirtti.
Kaçırılmadan önceki son görüntülerini yayınlayan aktivistler, yetkililerin duruma el koymaları gerektiğini vurguladı.
Küresel Sumud Filosu’nun resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan son çağrılarda kaçırıldığını duyuran Türk aktivistlerden bazıları şunlar:
Abdulaziz Yalçın
Zeynep Tekocak
Ayçin Kantoğlu
Osman Çetinkaya
Metehan Sarı
Semanur Sonmez Yaman
Yaşar Yavuz
Abdulsamet Turan
Mustafa Çakmakçı
Tevhit Yıldız
Mehmet Said Dilekçi
Fatih Özsöz
Mesut Çakar
Bekir Turunç
Semih Fener
Hüseyin Şuayb Ordu
