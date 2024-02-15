Pendik'te Tespit Edilen, Bozuk Köy Yolları Onarılıyor

Köyler bölgesinde çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi ekipleri tespit edilen bozuk yolları onarıyor, yağışlardan olumsuz etkilenmemesi için altyapı çalışması gerçekleştiriliyor.

Pendik Belediyesi ekipleri köyler bölgesinde alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri köyler bölgesinde tespit edilen bozuk yolları onarıyor. Çalışmalar kapsamında aynı zamanda köy yollarının yağışlardan olumsuz etkilenmemesi için altyapı çalışması da gerçekleştiriliyor. 2 ekip ve 5 iş makinesiyle sürdürülen alt ve üstyapı çalışması hava şartları müsait olduğu sürece devam edecek.

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