Tuzla Belediyesi’nin aralıksız hizmeti ile altyapı güvenli hale geliyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, altyapının kalkınmanın anahtarı olduğunu belirterek, “Yılda 20 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin tercihiyiz. Bu nedenle altyapı çalışmalarımız çok önemli” dedi.

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Tuzla Belediyesi’nin aralıksız hizmeti ile altyapı güvenli hale geliyor

Tuzla Belediyesi, ilçenin altyapısını güçlendirerek, kalkınma, güvenlik ve huzur için çalışıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, altyapının kalkınmanın anahtarı olduğunu belirterek, “Yılda 20 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin tercihiyiz. Bu nedenle altyapı çalışmalarımız çok önemli” dedi.

Tuzla Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Bu çalışmalar, Tuzla’nın su, elektrik, yol, kanalizasyon, doğalgaz, ulaşım ve peyzaj gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için yürütülüyor. İlçenin hem yerleşim hem de ticaret alanlarını kapsayan altyapı çalışmaları, Tuzla’da yaşayan ve çalışan vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Mevsim fark etmeksizin yürütülen altyapı çalışmaları, ilçenin yaşam kalitesini ve huzurunu artırmanın yanı sıra, Tuzla’yı oluşabilecek her türlü soruna karşı da hazır hale getiriyor. Altyapının sağlam olması, özellikle deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı ilçenin güvenliğini sağlıyor.

Tuzla Belediyesi’nin aralıksız hizmeti ile altyapı güvenli hale geliyor

“TUZLA’MIZI SORUNLARA KARŞI HAZIRLIYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, altyapının kalkınmanın anahtarı olduğunu belirterek, “Altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilçemizi geliştiriyoruz. Saha çalışmalarımızla altyapı sorunlarını çözüyor ve Tuzla’yı geleceğe taşıyoruz. Bu bizim önceliğimiz. Tuzla, sanayi, eğitim ve turizmde öncü bir ilçe. Yılda 20 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin tercihiyiz. Bu nedenle altyapı çalışmalarımız çok önemli” dedi.

Tuzla Belediyesi’nin aralıksız hizmeti ile altyapı güvenli hale geliyor

“ALTYAPI ÇALIŞMALARININ YAPILAMASI YÖNETİCİLERİN, BELEDİYENİN İŞ BİLİCİLİĞİDİR”

İçmeler Millet Bahçesi yapımında gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını şahit olan vatandaş Metin Kızgın, “Burada güzel bir millet bahçesi yapılıyormuş, çalışmalar birkaç aydan beri devam ediyor. Allah razı olsun, oturacak bir yerimiz yoktu. Kapımızın önünde bir millet bahçesi olması bizim için çok iyi olacak. Millet bahçesinin yapımına başlamadan önce yani şu an altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyormuş. Bizim için bu da çok önemli, ileride altyapıdan kaynaklı bir sorun yaşanmasının önüne geçiliyor. Önce altyapısını yapıyorlar ardından millet bahçesi olan üstyapısını inşa edeceklermiş. Mahallemiz için çok iyi olacak. Burada bir şey yapılacağını duymuştuk ama bu kadar kısa bir sürede yapılacağını tahmin etmemiştik. Millet bahçesinin içine bir cami de yapılacakmış, o da çok iyi. Bizim aklımıza gelmeyen şeyler onların aklına gelmiş, Allah başkanımızdan razı olsun. Yağmur suyu hattı yapılmış, pis su hattı da yapılacakmış. Önemli olan bunlardır; yoksa yarın su bastıktan sonra kazmaya çalışacaksın. O yüzden her şeyden önce altyapı çalışmalarının yapılaması yöneticilerin, belediyenin iş biliciliğidir” şeklinde konuştu.

Tuzla Belediyesi’nin aralıksız hizmeti ile altyapı güvenli hale geliyor

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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