Pendik'te eklenen Park Sayısı 6 Yılda 51 Oldu

Doğu Mahallesi Muhtarlık Yanı ve Ufuk Sokak’a yeni park yapan Pendik Belediyesi, Başkan Ahmet Cin döneminde inşa edilen 51 yeni parkla toplam park sayısını ise 226’ya çıkardı.

Pendik Belediyesi ilçeye 2 yeni park daha kazandırdı. Doğu Mahallesi’nde Muhtarlık Yanı ve Ufuk Sokak’taki parkları tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sundu. Ufuk Sokak’ta yapılan 1.198 metrekarelik alandaki park, yeşil alan içine kuruldu.

Parkta oyun grupları, dinlenme alanları ve fitness aletleri yer alırken Doğu Mahallesi Muhtarlığı yanına kurulan parkta ise oyun grupları ve banklar yer alıyor. Her iki parkın da tamamlanmasıyla Belediye Başkanı Ahmet Cin döneminde inşa edilen park sayısı 51'e, toplam park sayısı ise 226’ya çıkmış oldu.