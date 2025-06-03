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Pendik’te İstanbul’un Fethi’nin 572. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Pendik Belediyesi, İstanbul'un Fethi’nin 572. Yıl Dönümü’nü mehter takımı eşliğinde düzenlediği yürüyüş ve mini konserle kutladı. Pendik Sahil Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Gazipaşa Meydanı'nda sona erdi.

Pendik’te İstanbul’un Fethi’nin 572. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı
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Pendik’te İstanbul’un Fethi’nin 572. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Pendik Belediyesi, İstanbul'un Fethi’nin 572. Yıl Dönümü’nü mehter takımı eşliğinde düzenlediği yürüyüş ve mini konserle kutladı. Pendik Sahil Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Gazipaşa Meydanı'nda sona erdi.

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Pendik Belediyesi, İstanbul’un Fethi’nin 572. Yıl Dönümü’nü düzenlediği renkli etkinliklerle kutladı. Fetih coşkusunu vatandaşlarla paylaşmak amacıyla organize edilen yürüyüş, Pendik Sahil Meydanı'nda mehter takımı eşliğinde başladı. Mehter marşlarının yankılandığı kortej, Gazipaşa Meydanı’nda son buldu.

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Yürüyüşe katılan vatandaşlar ve esnaf, ellerinde Türk bayraklarıyla fetih coşkusuna ortak oldu. Pendik Belediyesi tarafından etkinliğe katılanlara Türk bayrakları dağıtıldı.

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Yürüyüşün sona erdiği Gazipaşa Meydanı'nda mehter takımı mini bir konser verdi. Meydanı dolduran vatandaşlar, mehter takımının seslendirdiği marşlara eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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