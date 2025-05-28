Pendik’te El Emeği Göz Nuru Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor!

PESEM-Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin yıl sonu sergisi, 27 Mayıs Salı günü Pendik Millet Bahçesi’nde renkli bir törenle açıldı.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Yeşilyurt, Pendik Halk Eğitim Müdürü Turan Genç ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta, kursiyerlerin hazırladığı birbirinden özel el emeği ürünler büyük beğeni topladı.

Halk Eğitim Müdürü Turan Genç, serginin halkla buluşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, “Kursiyerlerimizin yıl boyunca büyük emeklerle hazırladığı eserleri vatandaşlarımızla buluşturmak bizler için mutluluk verici” dedi.

Sen de bu güzel sergiyi görmeye var mısın?

1 Haziran Cumartesi gününe kadar açık olan sergide, el sanatları ve göz alıcı eserler seni bekliyor!

Pendik’te Sanat Rüzgarı: PESEM Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Pendik Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (PESEM) ile Pendik Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Yıl Sonu Sergisi, Pendik Millet Bahçesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Pendik Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (PESEM) ile Pendik Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle yıl boyunca yürütülen sanat ve meslek edindirme kurslarının Yıl Sonu Sergisi, Pendik Millet Bahçesi’nde sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açıldı. 42 ayrı stantta 30 farklı branşta yaklaşık 1.500 eserin yer aldığı sergide kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu el emeği ürünler büyük beğeni topladı.

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1 Haziran Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek

Yıl Sonu Sergisi, kursiyerlerin emeklerinin görünür kılınmasını sağlarken aynı zamanda Pendik’te sanat ve üretim kültürünün yaygınlaştırılmasına da katkı sunuyor. Her yaştan vatandaşın ilgiyle takip ettiği sergi, 1 Haziran Pazar gününe kadar Pendik Millet Bahçesi’nde ziyaret edilebilecek.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Yeşilyurt, Pendik Halk Eğitim Müdürü Turan Genç ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta, kursiyerlerin hazırladığı birbirinden özel el emeği ürünler büyük beğeni topladı.

Yer: Pendik Millet Bahçesi

Tarih: 27 Mayıs - 1 Haziran