Pendik'te babasına kızan adam evi ateşe verdi!

Pendik'te bir şahıs, iddiaya göre babasıyla tartıştıktan sonra evini yaktı. Evin olduğu binada bulunan 4 kişi dumandan etkilendi.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE EŞYALARI ATEŞE VERDİ

Esenyalı Mahallesi Pervane Sokak'taki dört katlı binanın ikinci katındaki evde yaşanan olayda, iddiaya göre U.K. ile babası arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle U.K. evdeki eşyaları ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binada bulunan 4 kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişiden bir ise daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli U.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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