Bağcılar'daki yaşlı çift İGDAŞ'a isyan etti!

Yaz aylarında memleketindeyken İGDAŞ ekipleri tarafından doğalgaz sayacı değiştirilen ve mühürsüz olduğu gerekçesiyle ceza kesilen 68 yaşındaki Nursel Çağdaş duruma isyan etti. Faturalarını düzenli ödediğini söyleyen Çağdaş, "7 bin TL maaşımla nasıl ödeyeceğim” dedi.

Emekli maaşıyla 9 bin TL'lik cezayı ödeyemeyeceğini söyleyerek isyan etti

Bağcılar'da yaşayan Abdullah ve Nursel Çağdaş çifti, yazı memleketinde geçirdi. Eylül ayında Bağcılar'daki evlerine dönen yaşlı çift, kapıda "Sayaç sökülmüştür. Ocağınızı açın ve evi havalandırın" notunu gördü. Kısa bir süre sonra da evlerine 9 bin TL doğalgaz borçları olduğunu belirten bir tebligat geldi. İGDAŞ'a giderek durumu itiraz eden Nursel Çağdaş, "Saatinizde mühür olmadığı için kaçak kullanım görünüyor" cevabını aldı. Emekli maaşıyla 9 bin TL'lik cezayı ödeyemeyeceğini söyleyen yaşlı kadın, duruma isyan etti.

Yaşananları anlatan Nursel Çağdaş, "Ben köydeyken doğalgaz sayacını sökmüşler, değiştirmişler. Bilmiyorum bir şey yapmışlar. Kapıda da ‘Sayaç sökülmüştür. Ocağınızı açın, evi havalandırın” yazıyordu. Eylül ayında köyden geri geldiğimde İGDAŞ’tan bir zarf geldi. 9 bin lira borcumuz varmış. Biz saati hiç ellemedik. Şikayetimizi yaptık. Bin 900 lira gecikme parası ve 7 bin 775 lira da taksitlendirmeymiş. Biz bunu 7 bin lira maaşımızla nasıl yapacağız? Biz saatten ne anlarız? İGDAŞ’a üç kez gittim. 153’ten mesaj geldi. Parayı ödemek zorundaymışız. Kaçak kullandığımızı söylüyorlar. Ben 30 senedir buradayım. Devamlı ödüyorum faturalarımı. İcra takibi başlatacaklarmış. İcra gelse bizim neyimizi alacak?” dedi.

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