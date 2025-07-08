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Pendik'te aşure ile ağızlar, Muharrem bereketiyle gönüller tatlandı

Pendik Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla bu yıl da 15 bin kişilik geleneksel aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Pendik'te aşure ile ağızlar, Muharrem bereketiyle gönüller tatlandı
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Pendik'te aşure ile ağızlar, Muharrem bereketiyle gönüller tatlandı

Pendik Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla bu yıl da geleneksel aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Cuma namazı sonrası Çarşı Camii önünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram eden Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Muharrem ayınızı tebrik ediyorum. İnşallah, mübarek Muharrem ayının hikmetlerinden faydalanırız.” Diyerek, bu mübarek ayın hayırlara vesile olmasını diledi.

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Pendik Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla bu yıl da aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Pendik Çarşı Camii önünde, Cuma namazının ardından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram edildi. Düzenlenen etkinliğe Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Milletvekili Behiye Eker, İstanbul Vali Yardımcıları Hasan Gözen ve Halil Avşar, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Garnizon Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, Pendik Müftüsü Musa Bilgiç ve vatandaşlar katıldı.

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Allah, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin

Programa katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yaptığı konuşmada “Öncelikle Hicri yılbaşınızı tebrik ediyorum. Muharrem ayınızı tebrik ediyorum. İnşallah, mübarek Muharrem ayının hikmetlerinden faydalanırız. Özellikle son zamanlarda ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan eylemlerle maalesef karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.” ifadelerini kullandı.

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Belediyemizin bu hayrının kabul olmasını diliyorum

Programda konuşan Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız: “Cumanız mübarek olsun. Muharrem ayınız mübarek olsun. Güzel aşureleri de Muharrem ayı vesilesiyle belediyemiz sağ olsun yapmış. Ben tekrar Muharrem ayınızı tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını ve belediyemizin de bu hayrının kabul olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı, saygılarımı arz ediyorum.” dedi.

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15 bin kişilik aşure ikram edildi

Protokol konuşmalarının ardından Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç tarafından dua edildi. Mersiyeler eşliğinde gerçekleşen programda hazırlanan aşureleri Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Milletvekili Behiye Eker, İstanbul Vali Yardımcıları Hasan Gözen ve Halil Avşar ve ilçe protokolü, vatandaşlara ikram etti. Toplamda 15 bin aşure ikram edilirken her yıl olduğu gibi bu sene de Türk bayrak motifli aşure hazırlandı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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