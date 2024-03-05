Pendik’te akıllara durgunluk veren olay! Doğurduğu bebeği camdan dışarı attı!

Pendik’te yeni doğurduğu bebeği birinci kattaki evinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Pendik’te 1 Mart tarihinde gece saatlerinde apartmanın bahçesinde yeni doğan bir bebek bulunmuştu. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, yeni doğurduğu bebeğini birinci katta bulunan evinden aşağı attığı öğrenilen anne A.Y. ve sevgilisi D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, anne A.Y.’nin hamile olduğunu ailesinden gizlediği, gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeği birinci katta bulunan evinden aşağı attığı tespit edildi.
İETT'de ‘durağa girmedin’ kavgası! Şoförün direksiyonu bırakıp kadın öğretmene vurduğu anlar kamerada!
Deprem uzmanlarından endişe verici açıklama! 7’den büyük deprem her an olabilir!
Taksimetreyi açmayan şoför, onu uyaran gençleri otobanın ortasında indirmeye kalktı!
Emekliye ikramiye müjdesi! Bakan açıkladı o tarihte hesapta olacak
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)