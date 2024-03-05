Pendik’te akıllara durgunluk veren olay! Doğurduğu bebeği camdan dışarı attı!

Pendik’te yeni doğum yapan kadın evinin birinci katından bebeğini aşağı attı. Durumu fark eden vatandaşlar polise haber vermesi sonucu anne ve sevgilisi gözaltına alındı.

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Pendik’te akıllara durgunluk veren olay! Doğurduğu bebeği camdan dışarı attı!

Pendik’te yeni doğurduğu bebeği birinci kattaki evinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pendik’te 1 Mart tarihinde gece saatlerinde apartmanın bahçesinde yeni doğan bir bebek bulunmuştu. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, yeni doğurduğu bebeğini birinci katta bulunan evinden aşağı attığı öğrenilen anne A.Y. ve sevgilisi D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Pendik’te akıllara durgunluk veren olay! Doğurduğu bebeği camdan dışarı attı!

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Pendik’te akıllara durgunluk veren olay! Doğurduğu bebeği camdan dışarı attı!

Öte yandan, anne A.Y.’nin hamile olduğunu ailesinden gizlediği, gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeği birinci katta bulunan evinden aşağı attığı tespit edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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