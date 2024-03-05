İETT'de ‘durağa girmedin’ kavgası! Şoförün direksiyonu bırakıp kadın öğretmene vurduğu anlar kamerada!

Sultanbeyli- Üsküdar seferi yapan yolcu otobüsünde şoför ile kadın yolcu arasında ‘durağa girmedin’ kavgası çıktı. Çıkan kavgada öfkesine hakim olamayan şoför dreksiyonu bırakıp kadın yolcuya vurdu. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı...

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İETT'de ‘durağa girmedin’ kavgası! Şoförün direksiyonu bırakıp kadın öğretmene vurduğu anlar kamerada!

Sultanbeyli'de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında ‘durağa girmedin’ kavgası çıktı. Otobüs seyir halindeyken direksiyonu bırakarak koltuğundan kalkan şoför, kadın yolcuya vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, Sultanbeyli- Üsküdar arasında sefer yapan 11ÜS numaralı otobüste meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkan öğretmen, evine gitmek üzere otobüse bindi. İneceği durağa geldiğinde ise otobüs şoförü durmadı. Bunun üzerine otobüs şoförü ile kadın arasında ‘durağı neden girmedin’ kavgası çıktı. Şoförün bağırması üzerine kadının, “Bana bağıramazsınız, durağı kaçırdınız, beni mi döveceksiniz” dediği duyuldu.

İETT'de ‘durağa girmedin’ kavgası! Şoförün direksiyonu bırakıp kadın öğretmene vurduğu anlar kamerada!

Kavganın şiddetlenmesi üzerine şoför, seyir halindeki otobüsün direksiyonunu bırakıp koltuktan kalkarak yolcu kadına vurdu. Kadının cep telefonu yere düştü. Şoför tarafından darp edilen kadın daha sonra otobüsten inerek uzaklaştı. Kavga anı, darp edilen kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İETT'de ‘durağa girmedin’ kavgası! Şoförün direksiyonu bırakıp kadın öğretmene vurduğu anlar kamerada!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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