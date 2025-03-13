Pendikspor’un Yeni Teknik Direktörü Uğur Uçar

Siltaş Yapı Pendikspor’un yeni teknik direktörü Uğur Uçar oldu. Kulüp Başkanı Murat Özdemir ile Uçar anlaşmayı imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Siltaş Yapı Pendikspor’un yeni teknik direktörü Uğur Uçar oldu.

37 yaşındaki Uğur Uçar’ın daha önce teknik direktör olarak bir tecrübesi bulunmazken, son olarak Eyüpspor’da yardımcı antrenör olarak görev yaptığı biliniyor.

Anlaşmaya ilişkin Siltaş Yapı Pendikspor’dan şu açıklama yapıldı:

“Hoş Geldin, Uğur Uçar!

Siltaş Yapı Pendikspor ailesi olarak, eski oyuncumuz Uğur Uçar’ı teknik direktörümüz olarak yeniden aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Başkanımız Murat Özdemir’in katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninin ardından, Uğur Uçar takımımızın başına geçti.

Siltaş Yapı Pendikspor’umuzun hedeflerine birlikte ulaşmak için kendisine ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.”