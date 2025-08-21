  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son dakika... Japonya Savunma Bakanı Nakatani'den Baykar'a ziyaret!

Son dakika... Japonya Savunma Bakanı Nakatani'den Baykar'a ziyaret!

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret ederek Milli Teknoloji Merkezini gezdi...

Son dakika... Japonya Savunma Bakanı Nakatani'den Baykar'a ziyaret!
Yayınlanma:

Son dakika... Japonya Savunma Bakanı Nakatani'den Baykar'a ziyaret!

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret ederek Milli Teknoloji Merkezini gezdi...

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti.

Baykar'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Japon heyetin ziyaretine ilişkin bilgi verildi.

Son dakika... Japonya Savunma Bakanı Nakatani'den Baykar'a ziyaret!

Paylaşımda, "Japonya Savunma Bakanı Sayın Nakatani Gen ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika... Japonya Savunma Bakanı Nakatani'den Baykar'a ziyaret!

JAPON BAKAN'A ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ziyarette Nakatani'ye şirket ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'a geliyor!Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'a geliyor!

Son dakika... Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı!Son dakika... Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı!

Türkiye'den İsrail'e ekonomik ambargo: İsrail bağlantılı gemilere tam kısıtlama!Türkiye'den İsrail'e ekonomik ambargo: İsrail bağlantılı gemilere tam kısıtlama!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Tam da bugün katledilmişti! Baba Güran, Narin'in kabri başından seslendi: Adalet nöbetine başlayacağım!
Tam da bugün katledilmişti! Baba Güran, Narin'in kabri başından seslendi: Adalet nöbetine başlayacağım!
Son dakika... Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı!
Son dakika... Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı!
Türkiye'den İsrail'e ekonomik ambargo: İsrail bağlantılı gemilere tam kısıtlama!
Türkiye'den İsrail'e ekonomik ambargo: İsrail bağlantılı gemilere tam kısıtlama!
Şara'nın Türkiye kararı şaşkınlık yarattı: Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı!
Şara'nın Türkiye kararı şaşkınlık yarattı: Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı!
Bolu'da orman yangını: Alevlerle mücadele 3 saattir sürüyor!
Bolu'da orman yangını: Alevlerle mücadele 3 saattir sürüyor!
Fidan öğretmene kötü haber: Kılık kıyafet düzenlemesi öğretmenleri de kapsıyor!
Fidan öğretmene kötü haber: Kılık kıyafet düzenlemesi öğretmenleri de kapsıyor!
İBB'den kullanılmayan uygulamaya zam: Yüzlerce bisiklet depolarda çürümeye terk edildi!
İBB'den kullanılmayan uygulamaya zam: Yüzlerce bisiklet depolarda çürümeye terk edildi!