İmamoğlu'nun diploma davasında son dakika gelişmesi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması 6 Temmuz'a ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın 4'üncü duruşmasında salona giriş yaptı, duruşma başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasında salona giriş yaptı, duruşma başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması 6 Temmuz'a ertelendi.

Duruşmada, mütalaa açıklanması bekleniyor.

SON DURUŞMADA NELER OLMUŞTU?

Son duruşmada mahkeme, idare mahkemesinin kararını bekleyeceklerini açıklamıştı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 23 Ocak tarihinde İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın reddedilmesine oy birliğiyle karar vermişti.

Kararda, aradan geçen 35 yıla rağmen üniversite idaresinin "açık hata" gerekçesiyle işlemi geri alabileceğine hükmedilmişti.

