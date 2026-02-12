  1. Anasayfa
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında düdük çalacak hakem belli oldu!

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler oldu.

Yayınlanma:

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma Papara Park'ta saat 20.00'de oynanacak. Müsabakanın merakla beklenen hakemi de belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını; İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak da Melih Aldemir görev yapacak.

