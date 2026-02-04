Galatasaray, Renato Nhaga'yı Trabzonspor'un elinde alarak transfer etti

Galatasaray, Renato Nhaga'yı transfer ediyor

Sarı-kırmızılı takımın yeni orta saha transferi Renato Nhaga, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Galatasaray’ın yeni transferi Renato Nhaga, transfer görüşmelerini resmiyete dökmek için İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Renato Nhaga'yı transfer ediyor.

Galatasaray, 18 yaşındaki Gineli futbolcu Renato Nhaga ile transfer görüşmelerini tamamlayarak kulübü Casa Pia ile anlaşma sağladı.

İstanbul'a gelen Nhaga, sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Transfer için Casa Pia'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor.

Galatasaray’ın yeni transferi Renato Nhaga, transfer görüşmelerini resmiyete dökmek için İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor'un da transfer gündeminde yer alan 18 yaşındaki Renato Nhaga'nın kulübü Casa Pia ile el sıkışmıştı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇEREK İMZA ATACAK

Gineli futbolcu, transfere resmiyet kazandırmak için İstanbul'a geldi. Nhaga, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Sarı-kırmızılı takıma imza atacak.

Nhaga'nın Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Casa Pia'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesinin de yer alacağı belirtildi.

Futbola Portekiz'de Casa Pia'nın altyapısına başlayan Renato Nhaga, bu sezon A takıma yükseldi.

Gineli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2028 yılında bitiyordu.

