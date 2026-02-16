  1. Anasayfa
  2. Eğitim
  3. YÖK, o şikayetleri dikkate aldı, üniversitelere genelge gönderdi!

YÖK, o şikayetleri dikkate aldı, üniversitelere genelge gönderdi!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), cuma namazı saatlerine konulan derslerle din ve vicdan özgürlüğünün kısıtlandığı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine, konuyu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi.

YÖK, o şikayetleri dikkate aldı, üniversitelere genelge gönderdi!
Yayınlanma:

YÖK, o şikayetleri dikkate aldı, üniversitelere genelge gönderdi!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), cuma namazı saatlerine konulan derslerle din ve vicdan özgürlüğünün kısıtlandığı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine, konuyu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi. YÖK de üniversitelere yazı gönderdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), üniversitede cuma namazı saatlerine konulan derslerle din ve vicdan özgürlüğünün kısıtlandığı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine, konuyu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi. YÖK, genelge niteliğinde genel yazı çıkarılarak, üniversitelerden akademik faaliyetlerin ibadetleri aksatmayacak şekilde planlanmasının istendiğini bildirdi.

YÖK, o şikayetleri dikkate aldı, üniversitelere genelge gönderdi!

CUMA NAMAZI SAATİNE DERS PROGRAMI ŞİKAYETİ

Üniversitede öğrenim gören oğlunun ders programına, son 1 aydır cuma namazı saatinde ders konulduğunu belirten, adı açıklanmayan kişi, bu nedenle oğlunun ibadetini yerine getiremediğini, din ve vicdan özgürlüğünün kısıtlandığını ileri sürdü. Benzer mağduriyetlerin farklı üniversitelerde de yaşandığını ifade eden kişi, dini hak ve özgürlüklerin ders programlarında gözetilmesi için gerekli güvencelerin sağlanması talebiyle KDK'ya başvuruda bulundu.

YÖK'TEN GENELGE! ÜNİVERSİTELERE YAZI GÖNDERİLDİ

Başvuru üzerine konuyu incelemeye alan KDK, YÖK'ten bu konuda çıkarmış olduğu genel yazıları da hatırlatarak bilgi ve belge istedi.

YÖK Başkanlığı, genelge niteliğinde genel yazı çıkarılıp, akademik faaliyetlerin cuma namazı saatlerinde yerine getirilecek ibadetleri aksatmayacak şekilde planlanması ve gerekli tedbirlerin alınmasının üniversitelerden istendiğini, KDK'ya bildirdi.

YÖK Başkanlığı'nın dini hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik gerekli güvenceleri sağlayan işlemleri tesis etmesi nedeniyle KDK konu hakkında 'dostane çözüm' kararı verdi.

İmamoğlu'nun diploma davasında son dakika gelişmesi!İmamoğlu'nun diploma davasında son dakika gelişmesi!

Altın fiyatları haftanın ilk günü nasıl seyredecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?Altın fiyatları haftanın ilk günü nasıl seyredecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

İstifa ağaç katliamını örtmez: 16 Şubat 2026 Pazartesi güncel gazete manşetleriİstifa ağaç katliamını örtmez: 16 Şubat 2026 Pazartesi güncel gazete manşetleri

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Eğitim
Üniversitelerle ilgili önemli karar: O bölümler için kontenjan sınırı geliyor!
Üniversitelerle ilgili önemli karar: O bölümler için kontenjan sınırı geliyor!
Bakan Tekin'den 81 ile yazı: Ramazan ayı boyunca uygulanacak!
Bakan Tekin'den 81 ile yazı: Ramazan ayı boyunca uygulanacak!
MEB'den öğrencileri üzen haber: Tatiller birleşti, işte takvim...
MEB'den öğrencileri üzen haber: Tatiller birleşti, işte takvim...
2026 EKPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! Kura ve Tercih Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
2026 EKPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! Kura ve Tercih Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
AK Parti'den emekliye umut veren açıklama! Yeterli değil bunu hepimiz görüyoruz
AK Parti'den emekliye umut veren açıklama! Yeterli değil bunu hepimiz görüyoruz
Bakan Tekin'e soruldu: Ara tatiller kaldırılacak mı? İşte o cevap...
Bakan Tekin'e soruldu: Ara tatiller kaldırılacak mı? İşte o cevap...
YÖK'ten önemli açıklama: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor? İşte detaylar
YÖK'ten önemli açıklama: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor? İşte detaylar