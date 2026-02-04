  1. Anasayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dev transfere destek: Sadettin Saran'dan teşekkür mesajı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, N'Golo Kanté'nin transfer sürecinde destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, N'Golo Kanté'nin transfer sürecinde destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Transferin Türk futbolu adına önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Saran, taraftarın desteğinin de süreçte büyük rol oynadığını belirtti. Ayrıca, "Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız" mesajı verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, dünya yıldızı N'Golo Kanté'nin transfer sürecine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sadettin Saran imzasıyla yayımlanan açıklamada, N'Golo Kanté transferinin başarıyla tamamlandığı belirtilerek, sürece katkı sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edildi. Açıklamada, Erdoğan'ın hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde sonuçlanmasında önemli destek verdiği ifade edildi.

TARAFTARA ÖZEL VURGU

Saran, açıklamasında Fenerbahçe taraftarına da ayrı bir parantez açtı. Transfer süreci boyunca taraftarın kulübe olan inancının, verdiği güçlü desteğin ve hissettirdiği güvenin en büyük motivasyon kaynağı olduğu vurgulandı. Başkan Saran, artık bu gücü sahaya taşıma zamanı olduğunu belirtti.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ" MESAJI

Açıklamanın sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Sadettin Saran, "Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız" ifadeleriyle camiaya net bir mesaj verdi.Fenerbahçe'den açıklama:

