A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç takvimi açıklandı: İlk maç bakın hangi ülkede?

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı maçların tarihleri ve rakipleri açıklanırken ilk maç Türkiye'de...

UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu.

Ay-yıldızlılar, A 1 Grubu'nda Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki maç takvimi de açıklandı.

İşte maç tarihlerimiz:

25 Eylül 2026

Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026

Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026

Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026

İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026

Türkiye - Belçika

15 Kasım 2025

Fransa - Türkiye

MİLLİ TAKIMIN A LİGİ'NE GİDEN YOLCULUĞU

B Ligi'nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile aynı gruba düşen A Milli Futbol Takımımız, 11 puan topladı ve A Ligi için play-off oynama hakkı kazandı.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, play-off'ta Macaristan ile eşleşti. 3-1 kazandığı maçın rövanşında rakibini deplasmanda 3-0'lık skorla geçen ay-yıldızlılar, rakibine toplamda kurduğu 6-1'lik skor sonucu A Ligi'ne yükseldi.

TURNUVA FORMATI VE MAÇ PROGRAMI

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

Haberin Devamı

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

1 ve 2. maçlar - 24-29 Eylül 2026

3 ve 4. maçlar - 30 Eylül-6 Ekim 2026

5 ve 6. maçlar - 12-17 Kasım 2026

Çeyrek finaller - 25-30 Mart 2027

Final ve üçüncülük maçı - 9-13 Haziran 2027

Galatasaray'ın yıldızı yaşadığı eski mahallesine gitti: İşte o ziyaretin nedeni...

Zehir tacirlerinden şeytanı bile sollayacak görüntü: 4,6 milyar liralık uyuşturucuyu boya fırçalarına bakın nasıl gizlediler?

Onlyfans operasyonundan dikkat çeken görüntüler: Cinsel içerikli paylaşımlarla servet kurdular!