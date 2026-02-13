A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç takvimi açıklandı: İlk maç bakın hangi ülkede?
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç takvimi açıklandı: İlk maç bakın hangi ülkede?
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı maçların tarihleri ve rakipleri açıklanırken ilk maç Türkiye'de...
UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu.
Ay-yıldızlılar, A 1 Grubu'nda Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki maç takvimi de açıklandı.
İşte maç tarihlerimiz:
25 Eylül 2026
Türkiye - Fransa
28 Eylül 2026
Türkiye - İtalya
2 Ekim 2026
Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026
İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026
Türkiye - Belçika
15 Kasım 2025
Fransa - Türkiye
MİLLİ TAKIMIN A LİGİ'NE GİDEN YOLCULUĞU
B Ligi'nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile aynı gruba düşen A Milli Futbol Takımımız, 11 puan topladı ve A Ligi için play-off oynama hakkı kazandı.
Vincenzo Montella'nın öğrencileri, play-off'ta Macaristan ile eşleşti. 3-1 kazandığı maçın rövanşında rakibini deplasmanda 3-0'lık skorla geçen ay-yıldızlılar, rakibine toplamda kurduğu 6-1'lik skor sonucu A Ligi'ne yükseldi.
TURNUVA FORMATI VE MAÇ PROGRAMI
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.
B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.
A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.
A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.
Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:
1 ve 2. maçlar - 24-29 Eylül 2026
3 ve 4. maçlar - 30 Eylül-6 Ekim 2026
5 ve 6. maçlar - 12-17 Kasım 2026
Çeyrek finaller - 25-30 Mart 2027
Final ve üçüncülük maçı - 9-13 Haziran 2027
