  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. En-Nesyri'ye transfer yaramadı: İlk maçı hüsranla başladı

En-Nesyri'ye transfer yaramadı: İlk maçı hüsranla başladı

Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta mağlubiyet gördü...

En-Nesyri'ye transfer yaramadı: İlk maçı hüsranla başladı
Yayınlanma:

En-Nesyri'ye transfer yaramadı: İlk maçı hüsranla başladı

Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta mağlubiyet gördü...

Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta Al Nassr'a karşı 2-0'lık mağlubiyet yaşarken, 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada hücumda etkisiz bir performans sergiledi.

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta mağlubiyet yaşadı.

En-Nesyri'ye transfer yaramadı: İlk maçı hüsranla başladı

AL NASSR İKİNCİ YARIDA KAZANDI

Al Ittihad, lig mücadelesinde Al Nassr'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Al Nassr, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 84. dakikada penaltıdan Sadio Mane ve 90+6. dakikada Angelo Gabriel kaydetti. Bu sonucun ardından Al Nassr puanını 49'a yükseltirken, Al Ittihad 34 puanda kaldı.

EN-NESYRI 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Al Ittihad formasıyla ilk maçına ilk 11'de başladı ve karşılaşmayı 90 dakika tamamladı. Ancak yıldız futbolcu hücumda etkili olamadı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Youssef En-Nesyri'nin Al Nassr karşısındaki performans istatistikleri şu şekilde oldu:
Şut: 0 (İsabetli şut: 0)
Ceza sahasında topla buluşma: 0
Topla buluşma (toplam): 26
Pas: 6/9 isabet
Çalım: 1/4 başarılı
İkili mücadele: 4/13 kazanılan

ABD'den peş peşe hamleler: İran ile ticaret yapan tüm ülkelere ek gümrük vergisi!ABD'den peş peşe hamleler: İran ile ticaret yapan tüm ülkelere ek gümrük vergisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, depremzede aileye ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, depremzede aileye ziyaret

4,9'luk Erzincan depremi kayaları yerinden oynattı: Merkez üssünden yeni görüntüler!4,9'luk Erzincan depremi kayaları yerinden oynattı: Merkez üssünden yeni görüntüler!



Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
N'Golo Kante şık hareketiyle Türkiye'nin kalbini kazandı!
N'Golo Kante şık hareketiyle Türkiye'nin kalbini kazandı!
Galatasaray, Renato Nhaga'yı Trabzonspor'un elinde alarak transfer etti
Galatasaray, Renato Nhaga'yı Trabzonspor'un elinde alarak transfer etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dev transfere destek: Sadettin Saran'dan teşekkür mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dev transfere destek: Sadettin Saran'dan teşekkür mesajı
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a N'Golo Kante teşekkürü
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a N'Golo Kante teşekkürü
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbançe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbançe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
Süper Lig'de Antalyaspor - Trabzonspor ile karşılaşıyor: İşte, muhtemel 11'ler
Süper Lig'de Antalyaspor - Trabzonspor ile karşılaşıyor: İşte, muhtemel 11'ler
Fenerbahçe o isimle yollarını ayırıyor
Fenerbahçe o isimle yollarını ayırıyor