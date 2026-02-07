En-Nesyri'ye transfer yaramadı: İlk maçı hüsranla başladı

Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta mağlubiyet gördü...

Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta Al Nassr'a karşı 2-0'lık mağlubiyet yaşarken, 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada hücumda etkisiz bir performans sergiledi.

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta mağlubiyet yaşadı.

AL NASSR İKİNCİ YARIDA KAZANDI

Al Ittihad, lig mücadelesinde Al Nassr'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Al Nassr, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 84. dakikada penaltıdan Sadio Mane ve 90+6. dakikada Angelo Gabriel kaydetti. Bu sonucun ardından Al Nassr puanını 49'a yükseltirken, Al Ittihad 34 puanda kaldı.

EN-NESYRI 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Al Ittihad formasıyla ilk maçına ilk 11'de başladı ve karşılaşmayı 90 dakika tamamladı. Ancak yıldız futbolcu hücumda etkili olamadı.

Haberin Devamı

MAÇ İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Youssef En-Nesyri'nin Al Nassr karşısındaki performans istatistikleri şu şekilde oldu:

Şut: 0 (İsabetli şut: 0)

Ceza sahasında topla buluşma: 0

Topla buluşma (toplam): 26

Pas: 6/9 isabet

Çalım: 1/4 başarılı

İkili mücadele: 4/13 kazanılan

ABD'den peş peşe hamleler: İran ile ticaret yapan tüm ülkelere ek gümrük vergisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, depremzede aileye ziyaret

4,9'luk Erzincan depremi kayaları yerinden oynattı: Merkez üssünden yeni görüntüler!







