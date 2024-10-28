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Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda Amed SK'yı 1-0 mağlup ederek moral depoladı!

Pendikspor, Iğdır Şehir Stadında karşı karşıya geldiği deplasmanda Amed SK'yı 1-0 mağlup ederek moral depoladı!

Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda Amed SK'yı 1-0 mağlup ederek moral depoladı!
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Pendikspor, Iğdır Şehir Stadında karşı karşıya geldiği deplasmanda Amed SK'yı 1-0 mağlup ederek moral depoladı!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Pendikspor, üstünlüğü yakaladı. Deplasmanda Amed SK'yı 1-0 mağlup eden Pendikspor'un morali yerine geldi.

Pendikspor, deplasmanda Amed SK'yı 1-0 mağlup ederek moral depoladı!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Pendikspor, Amed SK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Kappel'in golü ile 1-0'lık skorla kazanan taraf Pendikspor oldu.

Pendikspor, deplasmanda Amed SK'yı 1-0 mağlup ederek moral depoladı!

Kırmızı Beyazlılara galibiyeti getiren golü 15. dakikada Leandro Kappel attı.Bu sonuçla 4 hafta sonra kötü gidişe dur diyen Pendikspor, puanını 14'e yükseltirken, Amed SK ise 14 puanda kaldı.

Pendikspor, deplasmanda Amed SK'yı 1-0 mağlup ederek moral depoladı!

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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