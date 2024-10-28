Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda Amed SK'yı 1-0 mağlup ederek moral depoladı!

Pendikspor, Iğdır Şehir Stadında karşı karşıya geldiği deplasmanda Amed SK'yı 1-0 mağlup ederek moral depoladı!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Pendikspor, üstünlüğü yakaladı. Deplasmanda Amed SK'yı 1-0 mağlup eden Pendikspor'un morali yerine geldi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Pendikspor, Amed SK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Kappel'in golü ile 1-0'lık skorla kazanan taraf Pendikspor oldu.

Kırmızı Beyazlılara galibiyeti getiren golü 15. dakikada Leandro Kappel attı.Bu sonuçla 4 hafta sonra kötü gidişe dur diyen Pendikspor, puanını 14'e yükseltirken, Amed SK ise 14 puanda kaldı.

Zafer Partili Mehmet Pamuk'a saldırı! Silahlı saldırıyı Ümit Özdağ duyurdu

Göz altı morluğu olanlar bunu yapsın! Göz altı morluklarının giderilmesi için yöntemler

Pendik Cumhuriyet Kupası Kros Yarışları'nda kıyasıya mücadele