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Pendikspor Başkanı Adem Zafer Torun’dan Kaymakam Mehmet Yıldız’a Ziyaret

Pendikspor Kulübü Başkanı Adem Zafer Torun, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

Pendikspor Başkanı Adem Zafer Torun’dan Kaymakam Mehmet Yıldız’a Ziyaret
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Pendikspor Başkanı Adem Zafer Torun’dan Kaymakam Mehmet Yıldız’a Ziyaret

Pendikspor Kulübü Başkanı Adem Zafer Torun, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Pendikspor’un 2025–2026 sezonu hazırlıkları hakkında bilgi veren Başkan Torun, yeni transferlerle birlikte güçlü bir kadro kurduklarını belirtti. Bu sezon 1. Lig’de şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Torun, takımın iddialı bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Torun, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’a isminin yazılı olduğu “07” numaralı Pendikspor forması hediye etti. Antalya doğumlu olan Kaymakam Yıldız, bu anlamlı hediye için teşekkür etti.

Pendikspor Başkanı Adem Zafer Torun’dan Kaymakam Mehmet Yıldız’a Ziyaret

Kaymakam Mehmet Yıldız, Pendikspor’un yeni başkanı Adem Zafer Torun’u tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Pendikspor’un kente değer katan önemli bir spor kulübü olduğunu dile getiren Yıldız, yeni sezonda takımın tüm maçlarında başarılar temennisinde bulundu.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Kaymakam Yıldız, tüm Pendikli sporseverleri maçlara gelerek Pendikspor’u tribünlerde desteklemeye davet etti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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