Pendikli Rizeliler yoğun katılımlı geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Pendikli Rizeliler iftar yemeğinde buluştu

Ramazan İstif’in başkanlığını yürüttüğü Pendik Rizeliler Derneği’nin Geleneksel İftar Programı, Pendik'te ikamet eden Rizeliler ve davetli misafirlerin yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Pendik Rizeliler Derneği’nin Geleneksel İftar Programı, Rizeliler ve davetli misafirlerin yoğun bir katılımla gerçekleşti. Dolayoba Spor Kompleksi’ndeki iftara, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç Dr. Safa KOÇOĞLU, Bursa eski Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ, Pendik Kaymakamı Mehmet YILDIZ, Kocaeli AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman AKBULUT, RİDEVA Başkanı Recep ALBAYRAK, RİDEF Başkan Yardımcısı Ali YAVUZ, Gebze belediye başkan danışmanı Remzi ŞEKER, AK Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, MHP İlçe Başkanı Kerim Kaya, Deva Partisi İlçe Başkanı Yaşar ÇELİK, Saadet Partisi İlçe Başkan Vekilleri, Refah Partisi İlçe Başkan Vekilli, İyi Parti İlçe Başkan Vekili, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ, Marmara Araştırma Tıp Fakültesi eski Dekanı Ömer GÜNAL, Başsavcı Faruk AYTAÇ, Pendik Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet BEYAZAL, Belediye Meclis üyeleri, Pendik Uğur Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Züleyha POLAT, Rizespor Cümle Alem İstanbul Başkanı, basın mensupları başta olmak üzere, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN RAMAZAN İSTİF, BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERDİ

Programın açılış konuşmasını yapan Pendik Rizeliler Derneği Başkanı Ramazan İSTİF, birlik ve beraberlik mesajları vererek başladığı konuşmasında tüm misafirlerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.