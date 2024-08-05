Pendikli Gençler Öğrenci Değişim Programıyla Bulgaristan'da

Pendik Belediyesi, kardeş şehir Bulgaristan’ın Smolyan Belediyesi ile uluslararası alandaki iş birliği çalışmalarına devam ediyor. Pendik – Smolyan Öğrenci Değişim Programı kapsamında Türk, Macar ve Bulgar gençler, Smolyan’da bir araya geldi.

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Pendikli Gençler Öğrenci Değişim Programıyla Bulgaristan'da

Pendik Belediyesinin kardeş şehir Bulgaristan Smolyan Belediyesi ile iş birliği sürüyor. 2007 yılından beri kardeş şehir olan iki belediye son olarak Öğrenci Değişim Programı düzenledi. Bu yıl Smolyan’da 2.si düzenlenen programa Pendikli lise öğrencileriyle birlikte Macar ve Bulgar gençler katıldı.

Pendikli Gençler Öğrenci Değişim Programıyla Bulgaristan'da

SMOLYAN’IN DOĞAL VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ KEŞFETME FIRSATI BULDU

Etkinlik kapsamında katılımcılar Smolyan’ın doğası ve kültürünün tanınması amacıyla Orfeevi Skali, Momchilova Hisarı, Bölgesel Tarihi Müze, Sanat Galerisi, Planateryum, Rozhen Ulusal Gözlemevi ve Uhlovitsa Mağara Gezisi ile Smolyan’ın doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu. Ayrıca çeşitli spor etkinlikleri düzenlenerek gençler arasında iletişim ve dostluk bağları güçlendirildi.

Pendikli Gençler Öğrenci Değişim Programıyla Bulgaristan'da

ETKİNLİK KARŞILIKLI HEDİYE SUNUMUYLA SON BULDU

Kültürel etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen Kültür Gecesi’nde katılımcı ülkeler kendi kültürlerini sergileyerek dans gösterileri ve sunumlar gerçekleştirdi. Gecede farklı kültürlerden lezzetler de ikram edildi. Program kapsamında katılımcılar, Smolyan Belediye Başkan Yardımcısı Marin Zahariev ile bir araya geldi ve iyi dileklerini iletti. Etkinlik, karşılıklı hediye sunumlarıyla son buldu.

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