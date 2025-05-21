Pendikli Gençler İcatlarıyla Yarıştı

Pendik Belediyesi ve PESİAD’ın iş birliğiyle bu yıl 5’incisi düzenlenen “Pendikli Gençler İcat Çıkarıyor” Bilim ve Fikir Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Ödül törenine katılarak gençleri tebrik eden Başkan Ahmet Cin: “Bu çalışma 5 yıldan beri paydaşlarımızla desteklediğimiz bir proje. Genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Katılım her geçen yıl artarak devam edecek, inşallah.” dedi.

Pendik Belediyesinin desteğiyle Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) tarafından düzenlenen “Pendikli Gençler İcat Çıkarıyor” Bilim ve Fikir Yarışması sonuçlandı. İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası ve Teknopark İstanbul’un katkılarıyla düzenlenen yarışmada genç mucitler ödüllerine kavuştu.

Başkan Ahmet Cin “Bu çalışma, ülkemiz açısından çok değerli”

Ödül törenine katılarak başarılı gençleri tebrik eden Başkan Ahmet Cin: “Ülkemiz açısından bu tarz çalışmalar çok değerli. Bu çalışma 5 yıldan beri paydaşlarımızla desteklediğimiz bir proje, gençlerimiz eksik gördükleri noktalarda çözümler üreterek ortaya projeler koyuyor. Bu çalışmaları teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak yapıyorlar. Ben genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Katılım her geçen yıl artarak devam edecek, inşallah.” diye konuştu.

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Kaymakam Mehmet Yıldız projeleri inceledi

Etkinliğe katılan ve Belediye Başkanı Ahmet Cin ile birlikte gençlerin projelerini inceleyen Kaymakam Mehmet Yıldız da başarılarından dolayı gençleri tebrik etti. Törende konuşan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Cüneyt Battal ise bu çalışmayla gençlere kendilerini daha iyi ifade edebildikleri, ufuklarını açabilecekleri alanlar oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Akıllı trafik sisteminden siber güvenliğe onlarca proje yer aldı

Pendik genelinde ortaokul ve lise düzeyinde bu yıl 5’incisi düzenlenen yarışmaya, liselerden 57, ortaokullardan 29 proje katıldı.

Gençler, programa katılanlara projelerini heyecanla anlattı

Ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler projeleriyle jüri karşısına çıktı.

Akıllı trafik sistemi, akıllı fabrika yönetim sistemi, yapay zekayla dikkat testi, gürültü bekçisi, salavator, sağlık, trafik, eğitim, siber güvenlik, sosyal yaşam gibi birçok konuyla ilgili projeler takipçilerin dikkatine sunuldu.