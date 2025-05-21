  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Pendikli Gençler İcatlarıyla Yarıştı

Pendikli Gençler İcatlarıyla Yarıştı

Pendik Belediyesi ve PESİAD’ın iş birliğiyle bu yıl 5’incisi düzenlenen “Pendikli Gençler İcat Çıkarıyor” Bilim ve Fikir Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Pendikli Gençler İcatlarıyla Yarıştı
Yayınlanma:

Pendik Belediyesi ve PESİAD’ın iş birliğiyle bu yıl 5’incisi düzenlenen “Pendikli Gençler İcat Çıkarıyor” Bilim ve Fikir Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

img-20250520-wa0004-1024x1024.jpg

Pendikli Gençler İcatlarıyla Yarıştı

Ödül törenine katılarak gençleri tebrik eden Başkan Ahmet Cin: “Bu çalışma 5 yıldan beri paydaşlarımızla desteklediğimiz bir proje. Genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Katılım her geçen yıl artarak devam edecek, inşallah.” dedi.

Pendikli Gençler İcatlarıyla Yarıştı

Pendik Belediyesinin desteğiyle Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) tarafından düzenlenen “Pendikli Gençler İcat Çıkarıyor” Bilim ve Fikir Yarışması sonuçlandı. İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası ve Teknopark İstanbul’un katkılarıyla düzenlenen yarışmada genç mucitler ödüllerine kavuştu.

Pendikli Gençler İcatlarıyla Yarıştı

Başkan Ahmet Cin “Bu çalışma, ülkemiz açısından çok değerli”

Ödül törenine katılarak başarılı gençleri tebrik eden Başkan Ahmet Cin: “Ülkemiz açısından bu tarz çalışmalar çok değerli. Bu çalışma 5 yıldan beri paydaşlarımızla desteklediğimiz bir proje, gençlerimiz eksik gördükleri noktalarda çözümler üreterek ortaya projeler koyuyor. Bu çalışmaları teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak yapıyorlar. Ben genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Katılım her geçen yıl artarak devam edecek, inşallah.” diye konuştu.

Pendikli Gençler İcatlarıyla Yarıştı

Kaymakam Mehmet Yıldız projeleri inceledi

Etkinliğe katılan ve Belediye Başkanı Ahmet Cin ile birlikte gençlerin projelerini inceleyen Kaymakam Mehmet Yıldız da başarılarından dolayı gençleri tebrik etti. Törende konuşan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Cüneyt Battal ise bu çalışmayla gençlere kendilerini daha iyi ifade edebildikleri, ufuklarını açabilecekleri alanlar oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Pendikli Gençler İcatlarıyla Yarıştı

Akıllı trafik sisteminden siber güvenliğe onlarca proje yer aldı

Pendik genelinde ortaokul ve lise düzeyinde bu yıl 5’incisi düzenlenen yarışmaya, liselerden 57, ortaokullardan 29 proje katıldı.

Gençler, programa katılanlara projelerini heyecanla anlattı

Ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler projeleriyle jüri karşısına çıktı.

Akıllı trafik sistemi, akıllı fabrika yönetim sistemi, yapay zekayla dikkat testi, gürültü bekçisi, salavator, sağlık, trafik, eğitim, siber güvenlik, sosyal yaşam gibi birçok konuyla ilgili projeler takipçilerin dikkatine sunuldu.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Pendik Kızılay Şubesi Macaristan Kispest Heyetini Ağırladı
Pendik Kızılay Şubesi Macaristan Kispest Heyetini Ağırladı
Türk Kızılay Pendik Şubesi Kızılay Yöneticilerini Ağırladı
Türk Kızılay Pendik Şubesi Kızılay Yöneticilerini Ağırladı
Tuzla'da Dragon bot finalinde nefesler tutuldu
Tuzla'da Dragon bot finalinde nefesler tutuldu
Pendik'de CHP'li gençlerden 19 Mayıs yürüyüşü
Pendik'de CHP'li gençlerden 19 Mayıs yürüyüşü
Tuzla'da anneler günü kadın emeği ile taçlandırıldı
Tuzla'da anneler günü kadın emeği ile taçlandırıldı
Başkan Ahmet Cin’den asılsız iddialara sert cevap: 1 Ton baklava yalanı çöktü!
Başkan Ahmet Cin’den asılsız iddialara sert cevap: 1 Ton baklava yalanı çöktü!
PESİAD Kadın Komisyonu başkanı Zeynep Gülay Örsçekiç oldu
PESİAD Kadın Komisyonu başkanı Zeynep Gülay Örsçekiç oldu