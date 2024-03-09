Pendik Ülkü Ocaklarından Green Park Otel'de muhteşem gece

Etkinlik çerçevesinde Kaya Kuzucu, Atilla Yılmaz ve Ali Kınık’ın sahne aldığı bir konserde gerçekleştirildi.

Salonun hınca hınç dolduğu ve baştan sona coşkulu bir atmosferin hakim olduğu programa; MHP MYK Üyesi Şahin Gürz, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan, MHP Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, Pendik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları, İBB Meclis Üyesi Adayları da katılım gösterdiler.

Organizasyona damgasını vuran unsurlardan biri de Pendik Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Güleç’in konuşması oldu.

Güleç konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Biz Ülkü Ocaklılar Türk dünyasının Bilge Lideri, Türkiye’nin siyasi aklı olan Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin izinde, Genel başkanımız, Yolbaşçımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın emrinde; durmadan ve yorulmadan! bu Mukaddes ve kutlu davaya hizmet ediyoruz. Herkes emin olsun ki son nefesimize kadar da bu davaya hizmet edeceğiz. Ömrümüzü adadığımız bu mukaddes davada; Liderimizin devlet aklı ile çizdiği engin ufka doğru ve Sayın genel başkanımızın izinde ülkücü nesiller için gayretle çalışarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz!

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Ülkü Ocaklarının kuruluş felsefesine layık olabilmek bizim en birinci vazifemiz! Türk gençliğini milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmek üzere büyük bir gayret içerisindeyiz. Bugün, üzerinde durulması gereken ve geleceğimizi tehdit önemli bir mevzu vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey Türk gençliği!” diyerek seslendiği geleceğimizin teminatı gençler, geçmişinden geleceğinden ve birbirinden kopartılmaktadır. Gençlerimiz kuşaklara ayrılarak taraf ve kuşak çatışması yaratılmaya çalışılmaktadır. Ülkü ocakları Genel başkanımızın tabiriyle “Türk gençliği bir bütündür X Y Z kuşağı diye ayrılamaz!” Bizler bu vahim durumun farkındalığı ile gençler üzerinde çalışmalarımızı daha da intizamlı bir şekilde yürütmekteyiz. Gençlerimizi Türk töresine ve İslam ahlakına uygun gençler olarak yetiştirmek üzere, Ülkü Ocakları olarak buradayız. Dünyanın en büyük gençlik teşkilatı olarak; tarihimizin bilinci ile yarınlarımıza yön veren, bugünümüzün de güven kaynağı olan nesiller yetiştiriyoruz.

"LİDERİMİZE SAYIN DEVLET BAHÇELİYE SADAKAT İLE BAĞLIYIZ"

Bilinmesini isterim ki! Bizler doğru yol üzre dizilen, tesbih boncuklarının İmamesine bağı gibi liderimize ve sayın genel başkanımıza sadakat ile bağlıyız. Ülkü Ocaklarında ve Milliyetçi Hareket Partisinde hasbelkader görev yapmış, var olan bütün varlığını Ülkü ocaklarımıza ve partimize borçlu bazı şahsiyetsizlerin, bizim nazarımızda ve milletimizin gözünde bir itibarı ve karşılığı yoktur. Bu kişiliksiz, kimliksiz ve omurgasız insanların söylemleri eylemleri ve dahi kendileri yok hükmündedir!

BU HAK DAVANIN ÜLKÜCÜLERİ ESKİMEZ

Ülkücülük antikacı vitrininde eskidikçe değer kazanan bir vazo değildir! Ülkücünün eskisi yenisi yoktur! Başbuğumuzdan Liderimize, hak bir dava vardır ve bu hak dava dün de bugün de aynıdır, yarın da aynı kalacaktır. Bu hak davanın ülkücüleri ise eskimez, nefsi ile devleşmez, kendini davanın antikacı vitrini olarak göstermez! Yaklaşan mahalli idareler seçimleri öncesi, kendilerini Eski Ülkücü olarak tanıtan fakat ülkücü olamamış, hatta ülkücülüğün ne olduğunu dahi anlayamamış akıl fukaraları, algı oyunları yapmaya çalışmaktadır. Bu algı yaratma girişimleri ve hareketimiz üzerinden faydalanma çabaları beyhudedir. Cennet mekân rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş, bir konuşmasında bu konuyu şöyle ifade etmiştir: “Ülkücülük Milliyetçi Hareket Partisi’nde olur. Bunun haricindekiler, Yahudi dükkanında asılı besmeleye benzer.” Başbuğumuzun bu sözleri yolumuzun ışığı olurken bizler, ülkücü Türk gençliği olarak, bir adım dahi geri atmadan Genel Başkanımızın izinde, Liderimizin emrindeyiz!

"1 NİAN SABAHI MİLLETİMİZİN TEVECÜHÜ İLE CUMHUR İTTİFAKININ ZAFERİ İLE UYANACAĞIZ"

Bu, Ülkücü bilinç ile buradan bir kez daha, açıkça ifade etmek istiyorum: Kişiliğini benliğini aklını ve şuurunu kaybetmiş şahsiyetsizler, hareketimizin adını dahi ağızlarına alma gafletine düşmesinler. Bu dualı hareket, kirli ağızlarda söze dökülmez. Bizler kutlu davamızı, nefsi oyunlarına alet ettirmeyiz! Hareketimiz üzerinden hesap yapanlar, bu hareketin hesapsızlarını hesaba katlamalıdır! Ülkü Ocaklarımıza ve partimize ülkücülük üzerinden caka satmaya kalkan, bu ipsiz ve çapsız güruh, akıl tutulması yaşamaktadır. Bunların alayının aklını toplasak cevizin kabuğu, incirin çekirdeği dolmaz. Sözlerimi nihayetlendirirken, sizi temin ederim ki Allah’ın izni ile Büyük Türk gençliği ve aziz milletimiz, bu gereksiz ve akılsız cenaha, gerekli cevabı 31 Mart akşamı bir kez daha verecektir. 1 Nisan sabahını, milletimizin teveccühü cumhurun zaferiyle kutlanacaktır.

"AHMET CİN İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI BÜYÜK BİR GAYRETLE YÜRÜTECEĞİZ"

Bizler Liderimizin işaret ettiği doğrultuda, Cumhur ittifakımızın çizgisinde, Sayın genel başkanımızın emrinde Fatihin emaneti olan İstanbul’da Murat Kurum beyefendi için, İstanbul’un kalesi olan Pendik’imizde de Ahmet Cin Beyefendi için çalışmalarımızı büyük bir gayretle yürüteceğiz.

Gönül birliğimizi şahlandıran bu salonda olan yahut olamayan tüm ülküdaşlarımızı, saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyor, Allaha emanet ediyorum. Sağ olun var olun. Ne mutlu Türküm Diyene…”