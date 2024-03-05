Deprem korkusundan camdan atladı! Hayatını kaybetti!

Bursa'da yaşayan 27 yaşındaki genç, Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi hissedince korkup, oturduğu evin 2'nci katından aşağıya atladı. Düştüğü yerden kalkamayan ağır yaralı genç hastanede hayatını kaybetti.

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Deprem korkusundan camdan atladı! Hayatını kaybetti!

Bursa'da 27 yaşındaki genç bir adam Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden korkup oturduğu evin 2'nci katından aşağıya atladı. Sokağa düşüp ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bu akşam saat 21.30'da Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir, İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden 27 yaşındaki İsmail Toygar isimli genç adam deprem anında mutfakta yemek yiyordu. Sarsıntıyla birlikte panik olup balkona fırlayan genç adam 2. katındaki balkonun demirlerinden aşağıya doğru sarkıp kendisini bıraktı. Alt kattaki evin balkon demirlerine takılıp yere dengesiz düşen İsmail Toygar başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. O sırada dışarıya çıkan mahalle sakinlerinin görüp ihbar etmesiyle olay yerine gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Toygar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Deprem korkusundan camdan atladı! Hayatını kaybetti!

Çekirge Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç adamın cesedinin olay yeri polisleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı belirtildi. Olaydan sonra Çekirge Devlet Hastanesine gelen Toygar'ın yakınları genç adamın ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.

Deprem korkusundan camdan atladı! Hayatını kaybetti!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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