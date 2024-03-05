Kağıthane’de kamyon faciası! Damperi açılan kamyon dehşet saçtı!

Kağıthane'de hafriyat kamyonun seyir halindeyken damperi açılınca yol tabelasına ve köprüye çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada yolcu koltuğundaki adam yaralanırken yol savaş alanına döndü.

YAYINLAMA
Google News
Kağıthane’de kamyon faciası! Damperi açılan kamyon dehşet saçtı!

Kağıthane'de damperi açılın hafriyat kamyonu, yol tabelasına ve köprüye çarparak yan yattı. Kazada yolcu koltuğunda oturan adam yaralanırken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Selvi Caddesi Çamlıvadi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Ayağı idaresindeki 34 EA 5825 plakalı hafriyat kamyonunun damperi havaya kalktı. Sürücü bu durumu fark etmeyerek yoluna devam eden ettiği sırada damper, dev yol tabelasına çarptı. Kontrolden çıkan araç, köprüye ve köprü ayaklarına çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kaza sonucu yol trafiğe kapanırken, sürücü Salih Ayağı ve yolcu koltuğundaki Davut Tekçe (33) şoför kabininde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kağıthane’de kamyon faciası! Damperi açılan kamyon dehşet saçtı!

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu Ayağı ve Tekçe bulundukları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Tekçe, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kağıthane’de kamyon faciası! Damperi açılan kamyon dehşet saçtı!

YAN YATAN KAMYON YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Kaza nedeniyle caddenin Anadolu Caddesi'ne gidiş yönü trafiğe kapandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, sürücülerin güvenliğini sağlayıp trafiğin akışını sağladı. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun kurtarılması için olay yerine vinç sevk edildi. Kamyonu kurtarma çalışmaları sürerken, sürücü Salih Ayağı polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Sadabad Polis Merkezine götürüldü.

Kağıthane’de kamyon faciası! Damperi açılan kamyon dehşet saçtı!

ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuruları bugün başladı!ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuruları bugün başladı!

Marca gazetesi duyurdu! Arda Güler'in geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandıMarca gazetesi duyurdu! Arda Güler'in geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici makam aracıyla kaza yaptı, ölümden döndü! İşte son durumuBüyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici makam aracıyla kaza yaptı, ölümden döndü! İşte son durumu

Bakan Mehmet Şimşek'ten kredi kartı emekli aylığı ve son ekonomi gelişmeleri ilgili çok önemli açıklamalarBakan Mehmet Şimşek'ten kredi kartı emekli aylığı ve son ekonomi gelişmeleri ilgili çok önemli açıklamalar

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul polisi başlattığı göçmen kaçakçılığı çalışmalarında, 545 düzensiz göçmen yakaladı!
İstanbul polisi başlattığı göçmen kaçakçılığı çalışmalarında, 545 düzensiz göçmen yakaladı!
Pendik TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 kişi yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi
Pendik TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 kişi yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi
Kayseri'de silahlar konuştu! Esnaf tartışması cinayete dönüştü!
Kayseri'de silahlar konuştu! Esnaf tartışması cinayete dönüştü!
Öfkeli kayınbirader eniştesini önce vurdu sonra da otomobille üzerinden geçti!
Öfkeli kayınbirader eniştesini önce vurdu sonra da otomobille üzerinden geçti!
Son Haberler
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici taburcu oldu! İşte son durumu
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici taburcu oldu! İşte son durumu
Maaşı en yüksek meslek olarak rekor kırıyor! 300 bin lira maaşa makas operatörü bulunamıyor!
Maaşı en yüksek meslek olarak rekor kırıyor! 300 bin lira maaşa makas operatörü bulunamıyor!
THY’den yeni kampanya! 799 liraya ucuz bilet alın
THY’den yeni kampanya! 799 liraya ucuz bilet alın
Ramazan ayına özel kampanya başladı! 600 lira anında alacaksınız
Ramazan ayına özel kampanya başladı! 600 lira anında alacaksınız
İki gün önce ölü olarak yol kenarına atılmıştı! O, cesedin kimliği belli oldu
İki gün önce ölü olarak yol kenarına atılmıştı! O, cesedin kimliği belli oldu
Ataşehir’de facia yaşandı! Akaryakıt tankeri alev aldı! Ağır yaralılar var
Ataşehir’de facia yaşandı! Akaryakıt tankeri alev aldı! Ağır yaralılar var
Çok Okunanlar
Meteorolojiden uyarı! Havalar soğuyor kış geri geliyor, 5 Mart 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden uyarı! Havalar soğuyor kış geri geliyor, 5 Mart 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici taburcu oldu! İşte son durumu
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici taburcu oldu! İşte son durumu
ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuruları bugün başladı!
ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuruları bugün başladı!
THY’den yeni kampanya! 799 liraya ucuz bilet alın
THY’den yeni kampanya! 799 liraya ucuz bilet alın
Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza! Ciple hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı!
Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza! Ciple hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı!
Son gelişme! MİT'in Irak'ta yaptığı nokta operasyonunda PKK'lı Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi!
Son gelişme! MİT'in Irak'ta yaptığı nokta operasyonunda PKK'lı Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi!
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları