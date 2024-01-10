Pendik siyaseti cenazede buluştu! Müzeyyen Okumuş dualarla son yolculuğuna uğurlandı!

4 ay gibi uzun süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden 51 yaşındaki Müzeyyen Okumuş, tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşam mücadelesini yetirdi. Okumuş için bugün Pendik'teki Tepebaşı Camii'nde cenaze düzenlendi.

Ünlü Mutasavvıf Fatih Çıtlak hocaefendinin teşrif ettiği cenazeye, AK Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Fahrettin Karakurt, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yasin Kadıoğlu, Saadet Partisi Tuzla İlçe Başkanı Resul Kılıç, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Şenel Korkmaz, AK Parti Pendik Belediye Başkan Aday Adayı Süleyman Pergel, Güripek ve Ziyansız ailelerinin akrabaları katıldı.

CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Süleyman Tarık Balyalı, ailelere telefonla arayarak taziyelerini iletti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Okumuş'un naaşı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonra defnedilmek üzere ailenin Pendik Aydınlı'da bulanan aile kabristanlığına dualarla uğurlandı.

HOCAEFENDİ YASİN-İ ŞERİF OKUDU

Fatih Çıtlak Hocaefendi cenaze namazının yanı sıra, defin işlemlerine de katılarak merhume Müzeyyen Okumuş'un kabri başında Yasin-i Şerif okudu.

Bölge Gündem Haber ekibi olarak, merhumeye Yüce Allah'tan Rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz.

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Güripek ve Ziyansız Ailesinin Acı Günü!