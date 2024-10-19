Pendik Sivaslılar Dernek Başkanı Fatih Yıldız: Pendik’teki tüm Sivaslıları bir araya getirmeye kararlıyız

Pendik Sivaslılar Derneği Başkan Fatih Yıldız önderliğinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçen hafta dernek üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yıldız, bu hafta Pendik’teki Sivas köy dernekleriyle, Hacımirza Köy Derneği’nin ev sahipliğinde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya İstanbul Sivaslılar Dernek Başkanı Sinan Akyol, AK Parti Pendik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Yunus Emre Özbek ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

“Birlik ve dayanışma vurgusu”

Toplantıda, Pendik Sivaslılar Derneği’nin aldığı karar doğrultusunda, Pendik’teki Sivas’a bağlı köy derneklerinin sırayla ziyaret edilmesi ve hemşehrilerin kaynaşması sürecinin ilk adımı atıldı. İlk toplantı, Hacımirza Köyü Derneği Başkanı Dinçer Turan’ın ev sahipliğinde Hacımirza Köyü Derneği’nde yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dinçer Turan, köy derneklerinin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca Pendik Sivaslılar Derneği ile koordineli bir şekilde hareket ettiklerini belirtti.

“Sinan Akyol’dan Sivas konseri daveti”

İstanbul Sivaslılar Dernek Başkanı Sinan Akyol, konuşmasında tüm katılımcılara teşekkür ederek, dernek faaliyetlerinden bahsetti. Akyol, 22 Ekim’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Sivas Konseri’ne tüm hemşehrilerini davet etti.

Yunus Emre Özbek: “Her zaman yanınızdayım”

AK Parti Pendik ve İBB Meclis Üyesi Yunus Emre Özbek ise konuşmasında, Sivaslı hemşehrilerinin her türlü sorun ve taleplerinde yanında olduğunu belirterek, Sivas adına elinden geleni yapacağını ifade etti. Özbek, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

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Başkan Fatih Yıldız’dan Sivas Kart çağrısı

Pendik Sivaslılar Dernek Başkanı Fatih Yıldız, toplantıda katılımcılara derneğin kuruluş sürecinden bugüne kadar olan misyon ve vizyonu hakkında bilgi verdi. Başkan Yıldız, Pendik’te yapılan faaliyetler ve gelecekte planlanan etkinlikleri hemşehrileriyle paylaştı. Ayrıca Sivas Kart’ın 20.000 üye sayısına ulaştığını ve yıl sonuna kadar bu sayının 30.000’e çıkarılması hedefiyle tüm hemşehrilerine destek çağrısında bulundu.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Pendik Belediyesi, İstanbul Sivaslılar Derneği ve Pendik Sivaslılar Derneğimiz ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz Nursaç DOĞANIŞIK hocamızın yönetiminde Sivas Türküleri Konserine tüm hemşerilerimizi ve dostlarımızı bekliyoruz. Katılım Ücretsizdir.