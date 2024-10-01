Pendik Sivaslılar derneği yoğun bir katılımla yeni sezona güçlü bir başlangıç yaptı

Pendik Sivaslılar Derneği, yeni sezonun ilk toplantısını yoğun bir katılımla Gülistan Sofrası’nda tertipledi. Toplantıda, üyelere seslenen Dernek Başkanı Fatih Yıldız, yaz dönemi tatil süresinde Sivas’ta gerçekleştirilen çeşitli programlara katılarak derneği temsil ettiğini belirtti. Ayrıca Sivas’taki ilçe ve köy ziyaretlerinin yanı sıra, İstanbul ve Kocaeli’deki etkinliklerde de hemşehrileriyle bir araya geldiğini ifade etti.

“Ortak çalışmalarla köy ve belde dernekleriyle güçlü bağlar kurulacak”

Toplantının devamında dernek yönetiminin talepleri, istekleri ve önerileri alındı. Öte yandan Yıldız, Pendik’te bulunan Sivas’ın köy ve belde dernekleriyle güçlü bağlantılar kurulacağını belirterek, ortak çalışmalar yapılacağının da altını çizdi.

“Yeni dönemde Sivaslılar daha aktif temsil edilecek”

Dernek Başkanı Yıldız, önümüzdeki günlerde Pendik’teki Sivaslıların daha aktif temsil edilmesi adına çalışmaların hızlandırılacağını vurgulayarak, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından program sona erdi.