Pendik Rizeliler Derneği’nden Geleneksel İftar

Pendik Rizeliler Derneği, Ramazan ayında geleneksel iftar programı düzenleyerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Ramazan İstif başkanlığındaki Pendik Rizeliler Derneği, Ramazan ayının manevi atmosferinde anlamlı bir iftar programı düzenledi.

Programa, derneğin kurucular kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Dernek Başkanı Ramazan İstif, iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

İstif, "Pendik Rizeliler Derneği ailesi olarak, bu mübarek ayda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.