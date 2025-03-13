  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Pendik Rizeliler Derneği’nden Geleneksel İftar

Pendik Rizeliler Derneği’nden Geleneksel İftar

Pendik Rizeliler Derneği, Ramazan ayında geleneksel iftar programı düzenleyerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Pendik Rizeliler Derneği’nden Geleneksel İftar
Yayınlanma:

Pendik Rizeliler Derneği’nden Geleneksel İftar

Pendik Rizeliler Derneği, Ramazan ayında geleneksel iftar programı düzenleyerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Pendik Rizeliler Derneği’nden Geleneksel İftar

Ramazan İstif başkanlığındaki Pendik Rizeliler Derneği, Ramazan ayının manevi atmosferinde anlamlı bir iftar programı düzenledi.

Programa, derneğin kurucular kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Pendik Rizeliler Derneği’nden Geleneksel İftar

Dernek Başkanı Ramazan İstif, iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

İstif, "Pendik Rizeliler Derneği ailesi olarak, bu mübarek ayda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Kartal Belediye başkanı Gökhan Yüksel acı gününde gazeteci Murat Karaca'yı yalnız bırakmadı
Kartal Belediye başkanı Gökhan Yüksel acı gününde gazeteci Murat Karaca'yı yalnız bırakmadı
Tuzla Belediyesi'nden Ramazan'a manevi bir yolculuk
Tuzla Belediyesi'nden Ramazan'a manevi bir yolculuk
Pendikspor’un Yeni Teknik Direktörü Uğur Uçar
Pendikspor’un Yeni Teknik Direktörü Uğur Uçar
AHİSİAD Başkanı Çam’dan Öğrencilere Ahilik Disiplinleri Konferansı
AHİSİAD Başkanı Çam’dan Öğrencilere Ahilik Disiplinleri Konferansı
Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülleri sahiplerini buldu
Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülleri sahiplerini buldu
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, kaymakamlık personeliyle iftar programında bir araya geldi
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, kaymakamlık personeliyle iftar programında bir araya geldi
Pendik'te ramazan çocuklara da güzel! Çocuklara Tekne Orucu Coşkusu!
Pendik'te ramazan çocuklara da güzel! Çocuklara Tekne Orucu Coşkusu!