Pendik MTOYK Toplantısı Düzenlendi

26 Kasım 2024 Salı günü Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında ‘Okul-Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları Toplantısı’ düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya ilgili kamu kurumları ve Pendik’te bulunan Meslek Liselerinin ve Mesleki Eğitim Merkezleri’nin (MESEM) yönetim kadrolarının yanı sıra ilgili STK’lar da katıldı.

TOPLANTIYA AHİSİAD BAŞKANI İBRAHİM ÇAM'DA KATILDI

AHİSİAD’ın (Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği) Genel Başkanları İbrahim Çam Beyin iştirakleri ile yer aldığı toplantıda meslek sektörleri ve okullarda verilen eğitim arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi için atılacak adımlar konuşuldu.