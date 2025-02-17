Pendik Kızılay Şubesi Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti, Cihat Arslanoğlu yeniden başkan seçildi

Pendik Kızılay Şubesi, 2022-2024 dönemi olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirerek yeni dönemin çalışmalarını değerlendirdi.



Toplantıya genel sekreter, belediye başkanı yardımcısı, Pendik Kent Konseyi başkanı, şube başkanları, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, bağışçılar, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri, basın mensupları, delegeler, Kızılay Pendik Şubesi’nin yönetim ve denetim kurulları ile Genç Kızılay ve Kadın Kızılay’da görev yapmış gönüllüler katıldı.

1868 yılında Hilal-i Ahmer olarak kurulan Türk Kızılayı’nın, “İyiliğin gücüyle birey ve toplumun dirençliliğini arttırmak, insan onurunu korumak ve ızdırabını dindirmek için çalışmak.” misyonuyla faaliyetlerine aralıksız devam ettiği vurgulandı. Afet ve acil durumlarda olduğu kadar olağan zamanlarda da insani yardımlar ve dirençlilik kazandırıcı faaliyetlerle insanlara destek olunduğu belirtildi.

Toplantıda konuşan Kızılay yetkilileri, zor zamanlarda toplumsal bağların ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, Türk Kızılayı’nın misyonunu ve değerlerini yücelten özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı tüm gönüllülere teşekkür etti. Ayrıca, aşevi, afet yönetimi, kan hizmetleri, yurt içi ve yurt dışı yardımlar, sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri ve ilk yardım gibi birçok alanda hizmetlerin sürdürüldüğünü ifade ettiler.

Kızılay Başkanı Cihat Aslanoğlu Yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadeler de bulundu;

Haberin Devamı

"2022-2024 Dönemi Olağan Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Türk Kızılayı ailesine olan katkılarınız ve liderliğiniz için teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Gösterdiğiniz özveri ve kararlılık, Kızılay’ın misyonunu ve değerlerini yüceltmiş, toplumun her kesimine yardım eli uzatmamızı sağlamıştır. Sizlerin öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz projeler ve faaliyetler, insan onurunu koruma ve ızdırabı dindirme misyonumuzu daha da güçlendirmiştir.

Emeğiniz ve çabalarınız için tüm Kızılay gönüllüleri ve çalışanları adına şükranlarımızı sunuyoruz. Sağladığınız bu güçlü liderlik ile Kızılay, gelecekte de iyilik ve dayanışma adına önemli adımlar atmaya devam edecektir.”dedi.

Cihan Aslanoğlu , son olarak Toplantının gerçekleşmesinde destek veren Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’a , Belediye Başkanı Ahmet Cin’e, bağışçılara, şube yönetim kuruluna, Kadın ve Genç Kızılay mensuplarına, gönüllülere, aşevi çalışanları ve basın mensuplarına teşekkür etti. Türk Kızılay’ı ailesinin bir parçası olmanın gururunu taşıyan tüm üyelere şükranlarını sundu.

Toplantıya Katılım Sağlayanlar ;

Kızılay İstanbul İl Merkezi Sekreteri Avni Çebi, Kızılay Genel Merkez Sekreteri Murat Ellialtı, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Tüzek, MHP İlçe Başkanı Kerim Kaya, İyi Parti İlçe Başkanı, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yasin Kadıoğlu, Yeniden Refah Partisi İl Başkan yardımcısı Fahrettin Karakurt, Yeniden Refah Partisi Pendik İlçe Başkanı Fatih Yavaş, Doğu Mahalle Muhtarı Ahmet Öden, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Genç, Güzelyalı Muhtarı Turgay Uzun, PENTAŞ AŞ Genel Müdürü Rüstem Kabil, Belediye Meclis Üyesi Şaduman Şeker, Ak Parti Kadın Kol Teşkilat Başkanı Asiye Özdeniz, Pendik Rizeliler Dernek Başkanı Ramazan İstif ve Anahtar Parti İstanbul İl Başkanı Nurettin Beşinci katıldı.