Pendik Kızılay Şubesi Macaristan Kispest Heyetini Ağırladı

Pendik Kızılay Şube Başkanlığı olarak, kardeş şehir Macaristan’ın Kispest Belediye Başkanı Sayın Gajda Péter ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyaret, iki şehir arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu.

Misafir heyette; Kispest Belediye Başkan Yardımcıları György Vinczek, András Ternyák, Belediye Meclis Üyesi Paróczai Anikó, Mali İşler Müdürü Mester Zsuzsanna Lászlóné, Pendik Fahri Hemşehrisi István Szilágyi ve Türk-Macar dostluğuna katkı sağlayan, Macaristan’da yayımlanan Köprü Dergisi’nin İmtiyaz Sahibi Mehmet Başaran yer aldı.

Şube Başkanımız Cihat Aslanoğlu, gerçekleştirilen görüşmede konuk heyete, 23 Nisan tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla ilettikleri geçmiş olsun dilekleri için teşekkür etti. Ardından, Türk Kızılay’ın afet sonrası yürüttüğü yardım çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi.

Toplantıda, iki kurum arasında uluslararası iş birliği kapsamında yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Özellikle afet yönetimi, gönüllülük projeleri ve sosyal yardımlar alanında ortak adımlar atılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

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Başkanımız, kardeş şehir ilişkilerinin sadece kültürel değil, aynı zamanda insani yardım ve dayanışma temelinde de geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.