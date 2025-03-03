Bugün de Aşevi’nde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gerçekleştirilen yemek dağıtımı etkinliğinde, gönüllüler ve destekçiler bir araya gelerek dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşattı.

YENİ YÖNETİM GÖREVİNE HIZLI BİR BAŞLANGIÇ YAPTI

Pendik Kızılay, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Aşevi’nde gerçekleştirilen yemek dağıtımı etkinliğinde, gönüllüler ve destekçiler bir araya gelerek iyiliği büyüttüler. Etkinlik süresince gönüllüler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtarak toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sergilediler. Etkinlikte çeşitli yemekler sunularak, ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayını daha huzurlu ve mutlu geçirmesi sağlandı.

HER YIL OLDUĞU GİBİ BU RAMAZANDA DA İHTİYAÇ SAHİPLERİ UNUTULMADI

Pendik Kızılay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini belirterek, emeği geçen tüm gönüllülere ve bağışçılara teşekkür etti. Yapılan paylaşımda, “Bugün de Pendik Kızılay olarak Aşevimiz’de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yemek dağıtımında bulunduk. Ramazan ayının bereketini paylaşarak, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşadık. İyiliğe ortak olan tüm gönüllülerimize ve destekçilerimize teşekkür ederiz” denildi.

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SİZDE DESTEK OLUN

Pendik Kızılay, Ramazan ayı boyunca düzenleyeceği etkinliklerle ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edecek. Siz de bu iyilik hareketine destek olmak isterseniz, Pendik Kızılay ile iletişime geçerek gönüllü olabilir veya bağış yapabilirsiniz.