Pendik kaymakamlığı ilçe insan hakları kurulu 2025 yılı il toplantısını kaymakam Mehmet Yıldız başkanlığında gerçekleştirdi

Toplantı, İlçe İnsan Hakları Kurulu Başkanı Pendik Kaymakamı Mehmet YILDIZ'ın açılış konuşması ile başladı. Kaymakam Mehmet Yıldız, 2025 yılı için kurula seçilenleri selamladı ve tek tek tanışma yapıldı.

Kaymakam Yıldız konuşmasında, üyelere kurulun çalışma prensipleri, yetki ve görevleri ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

Ardından İnsan Hakları Kurulu’nun Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları göre 2025 yılı için İlçe İnsan Hakları Kurulu komisyonları oluşturuldu.

Üyelerinin seçilmesine oybirliği ile karar verilen toplantıda gündem gereği; 3 ayda bir toplantı ve her ay kurum denetimleri yapılması kararlaştırıldı.

Oluşturulan komisyon üyelikleri ve alınan kararlar şu şekilde açıklandı;

A) HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ KOMİSYONUNA;

1) Mehmet Tuksal (Son Dakika Gazetesi Tem.)

2) Şeyda Eşsiz (Çydd Başkanı)

3) Celal Güngör (Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Tem.)

4) Kurbani Kara (Harmandere Mah. Muhtarı)

5) Kübra Bülbül (Okul Aile Birliği Bşk.)

B) İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ VE İNSAN HAKLARI BİLİNCİNİ GELİŞTİRME KOMİSYONUNA;

1) Arş. Gör. Hazal Gül (Gedik Üniversitesi)

2) Uzm. Dr. Eda Ekiz (İlçe Sağlık Müd. Tem.)

3) Aslıhan Budak (Sosyolog)

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C) İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA;

1) Av. Salih Ünal (Pendik Belediye Başkanlığı)

2) Av. Mert Öztürk (İstanbul | Nolu Baro)

3) Av. Tuba Zengin Aytemur (İstanbul 2 Nolu Baro)

4) Av. Muhammed Zahid Kıroğlu (Ak Parti Tem.)

5) Av. Berna Hayrioğlu (Chp Temsilcisi)

6) Av. Mehmet Mahfuz Düzgün (Sp Temsilcisi)

7) Recep Palut (Mhp Temsilcisi)

8) Av. İslam Korkmaz (İyi Parti Temsilcisi)

9) Ahmet Esen (Dem Parti Temsilcisi)

Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumunun İlçe insan Hakları Kurulları tarafından "Dönemsel Raporlar" talep edilmiştir. Oluşturulacak dönemsel raporlarda "Alıkonulma Merkezleri Ziyaretleri" başlığı altında "Huzurevi, nezarethane ve geri gönderme merkezi ziyaretlerine ilişkin bilgi ve belgeler isteniliyor. İlçemizde bulunan huzurevi, nezarethane ve ceza infaz kurumu ziyaret/denetimlerinin ayda bir kez ziyaret/denetimleri gerçekleştirecek üyeler tarafından yapılmasına karar verildi.

İlçe İnsan Hakları Kurulu üyeleri arasından ziyaret/denetimleri gerçekleştirecek üyeler belirlenmiştir.

A) NEZARETHANE DENETİM ÜYELERİ

1) Av. Salih Ünal

2) Av. Berna Hayrioğlu

3) Av. Mert Öztürk

4) Av. Muhammed Zahid Kıroğlu

5) Mehmet Tuksal

6) Av. İslam Korkmaz

B) HUZUREVİ DENETİM ÜYELERİ

1) Uz.Dr. Eda Ekiz

2) Recep Palut

3) Şeyda Eşsiz

4) Av. Mehmet Mahfuz Düzgün

5) Ahmet Esen

6) Celal Güngör

C) CEZAEVİ DENETİM ÜYELERİ

1) Av. Salih Ünal

2) Av. Tuba Zengin Aytemur

3) Uz. Dr. Eda Ekiz

4) Mehmet Tuksal

5) Kurbani Kara

OKULLARDA İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK BİLİNCİ EĞİTİMLERİ YAPILACAK

Ayrıca toplantıda, İstanbul 1 No'lu ve 2 No'lu Barolarından İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bilinci eğitimlerinin talep edilmesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ilçede bulunan okullardaki öğrenci meclisleri ile görüşülerek eğitimlerin düzenlenmesine karar verildi.