Pendik Kaymakamlığı büyük vefa örneği göstererek şehit annesinin evinin çatısını onardı

Van Çaldıran'da teröristlerle girdiği mücadelede şehit düşen Jandarma Er Turan Kutlu'nun Pendik Sanayi mahallesinde ikamet eden annesinin oturduğu evin tamir için sökülen çatıyı Pendik kaymakamlığı onardı.
PENDİK KAYMAKAMLIĞINDAN BÜYÜK VEFA ÖRNEĞİ
09.10.1994 tarihinde Van Çaldıran'da teröristlerle girdiği çatışmada Şehit olan Ordu Ulubeyli Jandarma Er Turan Kutlu'nun annesi Zeynep Kutlu, Pendik Sanayi Mahallesinde ikamet ediyor.
Oturduğu evin çatısının söküldüğünü tamirat tadilatı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat eden Şehit Annesinin isteği Pendik Kaymakamlığı tarafından onarılarak teslim edildi.
Pendik kaymakamlık görevine Pursaklar kaymakamı Mehmet Yıldız atandı
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber