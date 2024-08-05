Pendik ilçe emniyet müdürü olarak atanan Hakan Öztürk görevine başladı

Pendik ilçe emniyet müdürü Murat Milletseverin yerine yeni ilçe emniyet müdürü olarak atanan Hakan Öztürk, Kaymakam Mehmet Yıldız'ı ziyaret ederek görevine resmen başladı.

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Pendik ilçe emniyet müdürü olarak atanan Hakan Öztürk görevine başladı

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Pendik ilçe emniyet görevinden Sariyer ilçe emniyet müdürlüğü görevine atanan Murat Milletsever'in yerine yeni ilçe müdürü olarak Beykoz ilçe emniyet müdürü Hakan Öztürk, yeni ilçe müdürü olarak atanmıştı.

Pendik ilçe emniyet müdürü olarak atanan Hakan Öztürk görevine başladı

HAKAN ÖZTÜRK GÖREVİNE BAŞLADI

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 3. Sınıf Emniyet Müdürü olarak atanan Hakan Öztürk, bugün kaymakam Mehmet Yıldız'ı ziyaret ederek resmen görevine başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada "Pendik İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Hakan Öztürk bugün itibarı ile görevine başladı.
Emniyet Müdürümüze görevinde başarılar diliyoruz." denildi

MURAT MİLLETSEVER SARIYER İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

Daha önce Arnavutköy Polis Okulu’na atandığı açıklanan mevcut müdür Murat Milletsever ise Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü oldu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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