Pendik iftar sofrasında buluştu

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in ilçe protokolü onuruna tertiplediği iftar programı, kurum müdürlerinden siyasi parti temsilcilerine, STK’lardan iş insanlarına, muhtarlardan basın mensuplarına kadar her kesimden yoğun bir katılımla gerçekleşti. Programda konuşan Başkan Ahmet Cin, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, iftar programına katılımlarından dolayı teşekkür ettiği tüm katılımcıların Ramazan Ayı’nı ve Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in ilçe protokolü onuruna tertiplediği geleneksel iftar programı, Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi’nde ilçe Kaymakamı Mehmet Yıldız başta olmak üzere, kurum müdürlerinden siyasi parti temsilcilerine, STK’lardan işadamlarına, muhtarlardan basın mensuplarına kadar her kesimden davetlilerin yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Hep birlikte yapılan iftar sonrası bir selamlama konuşması yapan Başkan Ahmet Cin, tüm misafirlerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında özellikle Ramazan Ayına özel hizmetler ve ilçe genelinde yürütülen diğer çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Her Gün 21.000 Kişiye İftar

Başkan Ahmet Cin konuşmasında, “Her akşam Pendik’te 10 ayrı noktada, 21.000 kişiye iftar veriyoruz. Ayrıca deprem bölgesi Hatay’da 1.500 kişiye ve Filistin Gazze’de de 3.000 kişiye iftar veriyoruz.

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İhtiyaç Sahibi 800 Vatandaşımızın Bakkallardaki Veresiye Borç Defterlerini Kapattık

Ramazan yardımlarımız ve etkinliklerimiz tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda hayırsever iş insanlarımızın desteğiyle şu ana kadar ihtiyaç sahibi 800 vatandaşımızın veresiye borç defterlerini kapattık.

Gazzeli Çocuklara Bayramlık Hediyelerimizle Bayram Sevinci Yaşatacağız

Başlattığımız yeni bir çalışma ile Gazzeli çocuklara bayramlık hediyelerini göndererek bizimle birlikte bayram sevincini yaşatacağız” sözleriyle, Ramazan ayı çalışmalarını özetledi.

800 Projeyi Hayata Geçirdik

Diğer çalışmalarla ilgili de konuşan Başkan Ahmet Cin, “6 yıl içerisinde irili ufaklı 800 projeyi hayata geçirdik. Yeni proje ve yatırımlarımızı da hızla devreye sokuyoruz. Bu yönüyle İstanbul belediyeleri arasında en fazla yatırım yapan belediye ünvanımızı da gururla koruyoruz. Aynı şekilde sosyal belediyecilik alanında en fazla sosyal yardım ve hizmette bulunan öncü belediyelerden olmanın da gururunu yaşıyoruz.

Belediye Binamız ve Devlet Hastanesinde Son Durum

En önemli projelerimizden olan kendi enerjisini kendi üreten akıllı belediye hizmet binamızın kaba işçiliği bitti, ince işçiliği de yıl sonu tamamlanmış olarak hizmete girecek. 600 yataklı olacağını öngördüğümüz yeni devlet hastanemizin inşaası ile ilgili ihalesi de önümüzdeki aylarda yapılacak ve inşaatına başlanacak” ifadelerinde bulundu.

Kaymakam Mehmet Yıldız, Başkan Ahmet Cin'i Tebrik Etti

Daha sonra söz alan Kaymakam Mehmet Yıldız da, “Bu iftarla Pendik büyük ve güzel bir aile olduğunu gösterdi. Bu vesileyle Pendik Ailesi’nin Ramazan Ayı’nı ve Ramazan Bayramı’nı da şimdiden kutluyorum. Bu vesileyle, bu kadar yoğun ve güzel çalışmalara imza atan değerli belediye başkanımız Ahmet Cin’i de ayrıca tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.