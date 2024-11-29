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Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü'nden Gündoğdu Duran anısına unutulmaz gece

Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü, ünlü besteci ve söz yazarı Gündoğdu Duran anısına Türk Sanat Müziği Konseri düzenledi.

Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü'nden Gündoğdu Duran anısına unutulmaz gece
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Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü, ünlü besteci ve söz yazarı Gündoğdu Duran anısına Türk Sanat Müziği Konseri düzenledi.

Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere ilgi yoğundu. Salonda iğne atacak yerin olmadığı gecede, birbirinden güzel eserler icra edildi.

Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü'nden Gündoğdu Duran anısına unutulmaz gece

Programa; Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve eşi Şenel Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Halk Eğitim Müdürü Turan Genç, Eğitim-Bir-Sen 4 Nolu Şube Başkanı Bilal Duran, AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü'nden Gündoğdu Duran anısına unutulmaz gece

Gecede kısa bir konuşma yapan Pendik Halk Eğitim Müdürü Turan Genç, etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Halk Eğitim Müdürlüğü kurslarının iki ay gecikmeli başladığını ancak buna rağmen Pendik genelindeki tüm kültür merkezlerinde faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.

Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü'nden Gündoğdu Duran anısına unutulmaz gece

Turan Genç, 65 bin kursiyerle İstanbul’un en yüksek katılımcı sayısına ulaştıklarını ve bu başarıda en büyük katkının Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e ait olduğunu vurgulayarak kendisine teşekkür etti.

Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü'nden Gündoğdu Duran anısına unutulmaz gece

Sanatseverlerin coşkuyla takip ettiği konser, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserleriyle izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.

Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü'nden Gündoğdu Duran anısına unutulmaz gece

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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