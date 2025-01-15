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Pendik emniyeti, huzurlu bir eğitim için 20 okulda uygulama yaptı…

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, huzurlu bir eğitim için gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik ilk ve orta dereceli 20 okulda uygulama yaptı.

Pendik emniyeti, huzurlu bir eğitim için 20 okulda uygulama yaptı…
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Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, huzurlu bir eğitim için gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik ilk ve orta dereceli 20 okulda uygulama yaptı.

Okul önlerinde ve okullarda yapılan uygulama ile ilgili olarak Pendik Emniyet Müdürlüğü Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olarak 02.01.2025 - 09.01.2025 tarihleri arasında Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik ilçemizde bulunan ilk ve orta dereceli 20 resmi okulda yapılan uygulamalarda,

Pendik emniyeti, huzurlu bir eğitim için 20 okulda uygulama yaptı…

➖ 9 aranan şahıs,
➖ 5 şahsa narkotik madde kullanmaktan işlem yapılmış,
➖3 öğrenci servisi trafikten men edilmiş,
➖3 işyerine tütün satışı yapan işyerine işlem yapılmıştır.

Pendik emniyeti, huzurlu bir eğitim için 20 okulda uygulama yaptı…

Bölgemizde bulunan Eğitim Ve Öğretim veren tüm kurumlarda okul önü uygulamalarımız ile park ve bahçelerde yapılan kontroller 2024/2025 Eğitim Ve Öğretim dönemi boyunca devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Pendik emniyeti, huzurlu bir eğitim için 20 okulda uygulama yaptı…

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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