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Pendik Belediyesinden topyekün temizlik: 100 Personel 20 araç aynı anda çalışıyor

Pendik Belediyesinin her yıl olduğu gibi 'Toplu Çalışma Programı' bu yılda düzenlendi. Pendik Belediyesi 100 personel ve 20 araçla aynı anda, çalışarak Pendik halkına en iyi hizmeti sunmaya devam ediyor.

Pendik Belediyesinden topyekün temizlik: 100 Personel 20 araç aynı anda çalışıyor
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Pendik Belediyesinin her yıl olduğu gibi 'Toplu Çalışma Programı' bu yılda düzenlendi. Pendik Belediyesi 100 personel ve 20 araçla aynı anda, çalışarak Pendik halkına en iyi hizmeti sunmaya devam ediyor.

Pendik belediyesinin yıl içinde periyodik olarak düzenlediği 'Toplu Çalışma Programı' Fatih ve Ahmet Yesevi Mahallelerinde başlatıldı. 3 hafta sürecek çalışma kapsamında ekipler sokak süpürmeden moloz kaldırmaya, yamadan tretuvar boyamaya çok sayıda işi aynı anda yapacak.

Pendik Belediyesinden topyekün temizlik: 100 Personel 20 araç aynı anda çalışıyor

Fatih ve Ahmet Yesevi Mahallelerinde başlayan ve köylerin bulunduğu bölgelerde dahil tüm mahalleleri kapsayan 'Toplu Çalışma Programı' 3 hafta boyunca sürecek.

Pendik Belediyesinden topyekün temizlik: 100 Personel 20 araç aynı anda çalışıyor

Çalışmaya Fen İşleri, Temizlik, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri de dahil edildi. Ekipler her gün başka bir bölgede aynı anda çalışıyor.

Pendik Belediyesinden topyekün temizlik: 100 Personel 20 araç aynı anda çalışıyor

Çalışma programında mahalledeki otlar biçiliyor, molozlar kaldırılıyor, temizlik ekipleri sokaklara girerek süpürme ve temizleme işlemi yapıyor.

Pendik Belediyesinden topyekün temizlik: 100 Personel 20 araç aynı anda çalışıyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hava şartlarının müsait olduğu günlerde yıpranmış yollarda yama çalışması yapıp, tretuvarları da boyuyor...

Pendik Belediyesinden topyekün temizlik: 100 Personel 20 araç aynı anda çalışıyor

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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