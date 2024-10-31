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Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Emre Kaplan'a saldırmıştı! Sezgin Gülnar tahliye edildi

Süper Lig maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk attığı iddiasıyla tutuklanan Sezgin Gülnar, tahliye edildi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Emre Kaplan'a saldırmıştı! Sezgin Gülnar tahliye edildi
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Galatasaray derbisi sonrası meydana gelen olayda bir muhabiri yumrukladığı gerekçesiyle tutuklanan Sezgin Gülnar, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın özel kalemi olarak biliniyordu.

Savcılığa yapılan itiraz, Sezgin Gülnar'ın serbest bırakılmasına yol açtı.

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Geçen pazartesi oynanan derbi sonrası Sezgin Gülnar ile spor muhabiri Emre Kaplan arasında tartışma çıktı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medyadan Gülnar için bir mesaj paylaştı. Gülnar, Kaplan'a yumruk atarak burnunu kırmıştı.

Gülnar aynı gece tutuklandı. Beşiktaş Kulübü de karara itiraz etti.

Sezgin Gülnar'ın azad edilmesinin ardından kulüp, "Adalet yerini buldu" dedi. Daha fazla birlikte çalışmanın zamanı geldi." şeklinde bir açıklama yaptı.

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