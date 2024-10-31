Askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik celp yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kasım ayında askerlik yerleri için tarih belirledi. Askerlik celp yerleri için e-Devlet yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Haftalardır merakla beklenen 2024 Kasım askerlik celp yerleri belli oldu mu?