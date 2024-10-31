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Askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik celp yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kasım ayında askerlik yerleri için tarih belirledi. Askerlik celp yerleri için e-Devlet yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Haftalardır merakla beklenen 2024 Kasım askerlik celp yerleri belli oldu mu?

Askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik celp yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Askerlik için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç, 2024 Kasım'da askerlik yerlerinin ne zaman belirleneceğini merak ediyor. Bu alandaki araştırmalar, 2024 Kasım celbinde askere gidecek kişiler tarafından hızlandırıldı.

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

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Yükümlüler, 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçlarını alacak.

Günün erken saatlerinde sınıflandırma sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sitemizde bu konuda resmi gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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