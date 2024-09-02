Pendik Belediyesinden emekliler müjde! Sosyal Tesislerde Yüzde 25 İndirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını emekliler yılı ilan etmesiyle başlatılan kampanyaya Pendik Belediyesi de katılarak, sosyal tesislerde emeklilere yüzde 25 indirim uygulaması başlattı.

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Pendik Belediyesinden emekliler müjde! Sosyal Tesislerde Yüzde 25 İndirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin sosyal yaşamlarını daha kolay ve ekonomik açıdan daha rahat geçirebilmek için 2024 yılını emekliler yılı ilan etmesinden sonra bir çok kurum ve kuruluşların düzenlediği kampanyaya Pendik Belediyesi de katılarak, sosyal tesislerde emeklilere yüzde 25 indirim uygulaması başlattı.

PENDİK BELEDİYESİNDEN EMEKLİLERE YÜZDE 25 İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını "emekliler yılı" ilan etmesiyle emeklilere desteğini daha da arttırtan Pendik Belediyesi, sosyal tesislerde emeklilere yüzde 25 indirim uygulaması başlattı. Belediye Başkanı Ahmet Cin emeklilere desteklerinin devam edeceğini belirterek “Cumhurbaşkanımızın bu yılı emekliler yılı ilan etmesiyle biz de tesislerimizde yüzde 25 indirim kararı aldık. Hayırlı olsun” dedi.

Pendik Belediyesinden emekliler müjde! Sosyal Tesislerde Yüzde 25 İndirim

Pendik Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını "emekliler yılı" ilan etmesinin ardından emeklilerin yaşam kalitesini ve refahını daha da arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Pendik Belediyesi tüm sosyal tesislerde emeklilere yüzde 25 indirim kararı aldı. Belediye Başkanı Ahmet Cin emeklilere desteklerinin devam edeceğini belirterek “Cumhurbaşkanımızın bu yılı emekliler yılı ilan etmesiyle biz de tesislerimizde yüzde 25 indirim kararı aldık. Hayırlı olsun” dedi.

Kartlar nasıl temin edilecek?

Emeklilerin uygulamadan yararlanması için pendikkart.pendik.bel.tr adresinden başvurularını yaptıktan sonra aşağıdaki tesislerden “Pendik Kart” almaları yeterli olacak.

Pendik Belediyesi Merkez Hizmet Binası

Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi

Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi

Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi

Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi

Ahi Evran Kültür Merkezi

Yeşilbağlar Novipazar Spor Merkezi

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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