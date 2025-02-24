Pendik Belediyesi'nden 172 Okula Spor Malzemesi Desteği...

Pendik Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği "Okullara Spor Malzemesi Dağıtım Töreni" Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Törende okul temsilcilerine spor malzemelerini, başarılı sporculara da ödüllerini takdim eden Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Her yıl yaptığımız bir organizasyon, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Biz öğrencilerimizin ve Pendiklilerin yanında olmaya devam edeceğiz, inşallah.” dedi.

İlçedeki okullara her yıl düzenli olarak malzeme desteği veren Pendik Belediyesi, bu yıl da 48 ilkokul, 73 ortaokul ve 51 lise olmak üzere toplamda 172 okula spor malzemesi desteği sağladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde "Okullara Spor Malzemesi Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi. Programa Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ilçedeki okulları temsilen 9 okulun temsilcilerine spor malzemeleri sembolik olarak teslim edildi.

Başarılı sporculara ödülleri takdim edildi

Etkinlik kapsamında 2024 yılında düzenlenen okul sporları organizasyonlarında çeşitli branşlarda il ve Türkiye şampiyonalarında derece elde eden 123 sporcuyu temsilen 40 başarılı sporcu ödüllendirildi. Sporculara ödülleri; Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın tarafından takdim edildi.

Eğitimden spora her alanda gençlerimizi destekliyoruz

Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde düzenlenen programda konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: “ Pendik’te 18 yaşın altında yaklaşık 190 bin genç var. 145 bin de öğrencimiz var. Dolayısıyla bunların her konuda sağlıklı yetişmesi için destek vermeye çalışıyoruz. Eğitim yardımlarıyla, gençlik kapımızla, kültür gezileriyle, bilişim gezileriyle bunları desteklemeye çalışıyoruz. Sportif faaliyetlerine destek olmak amacıyla okullarımıza spor malzemeleri desteği veriyoruz. Ayrıca başarılı olan gençlerimizi, sporcularımızı da ödüllendiriyoruz. Her yıl yaptığımız bir organizasyon, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Biz öğrencilerimizin ve Pendiklilerin yanında olmaya devam edeceğiz, inşallah. ” ifadelerini kullandı.

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Amacımız gençlere daha iyi şartlar sunmak

Törende konuşan Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız: “Buradaki bütün amaç geleceğimizi emanet edeceğimiz sevgili gençlere daha iyi şartlar sunmak, onları daha iyi yetiştirmek. Bugün de bunun için buradayız. Değerli başkanımıza bu yardımları, katkıları için sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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