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Kartal Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Soğuk Kış Günlerinde Dayanışma Devam Ediyor: Kartal Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı...

Kartal Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı
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Soğuk Kış Günlerinde Dayanışma Devam Ediyor: Kartal Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı...
Kartal Belediyesi, kış aylarında vatandaşların soğuktan olumsuz etkilenmemeleri için Mobil İkram Araçları ile sıcak çorba ve çay ikramında bulunuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kartal’da özellikle toplu ulaşım araçlarının en yoğun kullanıldığı Kartal Köprüsü ve metro çıkışlarında hizmet veren ekipler, vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulundu.

Kartal Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Kar yağışına karşı Kartal’da hayatın olumsuz etkilenmemesi için ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, bir yandan da ilçenin yoğun olarak kullanılan güzergâhlarında, soğuk ve karlı hava nedeniyle zorluk çeken vatandaşların bir nebze olsun içlerini ısıtmak için, ‘Mobil İkram Aracı’ ile sıcak çorba ve çay ikramında bulunuyor.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirişlen sıcak çorba ve çay ikramından faydalanan vatandaşlar ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Kartal Belediyesi yetkilileri ise benzer sosyal destek çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini ve vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

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