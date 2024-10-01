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Pendik Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerine sıkı denetim gerçekleştirerek bir çok kantine cezai işlem uyguladı

Pendik belediyesi zabıta ekipleri okulların açılması ile öğrencilerin daha sağlıklı ortamda beslenmelerine katkı sunmak için okul kantinlerinde denetimleri artırarak mevzuat hükümlerine aykırılık tespit eden işletmelere cezai işlem uygulandı.

Pendik Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerine sıkı denetim gerçekleştirerek bir çok kantine cezai işlem uyguladı
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Pendik Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe genelindeki okulların kantinlerini denetledi. Gıda mühendisleriyle yapılan uygulamada hijyen, ruhsat kontrolü, fiyat tarifesi ve kantinlerde satılmaması gereken ürünlerin denetimleri gerçekleştirildi.

Pendik Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerine sıkı denetim gerçekleştirerek bir çok kantine cezai işlem uyguladı

Belediye ekipleri, aynı uygulamayı okulların çevresinde bulunan bakkal ve kafe gibi gıda satışı yapılan yerlerde de yaptı. Pendik Zabıta Ekipleri, denetimler sonrasında yaptıkları açıklama öğrencilerin sağlıklı koşullarda beslenmesine yönelik denetimlerin süreceğini vurguladı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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