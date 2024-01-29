Pendik Belediyesi teyakkuzda! Karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışına karşı Pendik Belediyesi de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dün gece buzlanma ve kaza risklerine karşı Pendik belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü

İstanbul’da akşam aralıklarla başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Yüksek kesimler olmak üzere her yer kısa sürede karla kaplandı. Buzlanma ve kaza riskine karşı birçok ilçe belediyesi teyakkuza geçti ve çalışmalarını sürdürdü. Pendik Belediyesinin Çamlık Mahallesi'ne bağlı orman yolunda kar küreme araçları ile yaptığı çalışma kameralara yansıdı.

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