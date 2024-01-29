Pendik Belediyesi teyakkuzda! Karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü

İstanbul’da akşam saatlerinde bastıran kar, Pendik'te yüksek kesimleri de karla kapladı. Pendik Belediyesi ekipleri, gece boyu süren karda çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

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Pendik Belediyesi teyakkuzda! Karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışına karşı Pendik Belediyesi de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dün gece buzlanma ve kaza risklerine karşı Pendik belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü

İstanbul’da akşam aralıklarla başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Yüksek kesimler olmak üzere her yer kısa sürede karla kaplandı. Buzlanma ve kaza riskine karşı birçok ilçe belediyesi teyakkuza geçti ve çalışmalarını sürdürdü. Pendik Belediyesinin Çamlık Mahallesi'ne bağlı orman yolunda kar küreme araçları ile yaptığı çalışma kameralara yansıdı.

Pendik Belediyesi teyakkuzda! Karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü

Pendik Belediyesi teyakkuzda! Karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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